UMKE görevlisi şehit acil tıp teknisyeninin adı mezun olduğu okulda yaşatılacak



Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü operasyonlara gönüllü olarak katılıp görev alan ve hasta bakımına giderken el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen UMKE görevlisi Burak Tatar'ın adı, arkadaşları ve ailesinin isteği üzerine Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde eğitim gördüğü okula verildi.

Şehit Burak Tatar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yücel Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit Tatar'ın 2012-2013 eğitim öğretim yılında acil tıp teknisyenliği bölümünden mezun olduğunu söyledi.

Tatar'ın mezun olduktan 1 yıl sonra acil tıp teknisyeni olarak atamasının yapıldığını ve görev süresince zaman zaman okulu ziyaret ettiğini belirten Demirci, Tatar'ın eğitim süresince örnek öğrenci olduğunu anlattı.

"Ne mutlu bize ki vatan için can verecek gönüllü öğrenciler yetiştirmişiz"

Demirci, şehit Tatar'ın okuduğu okula adının verilmesi için okul arkadaşları ve ailesinin talebi olduğunu ve bunun için yasal prosedürü takip ettiklerini belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığı isim değişikliğini bize bildirdi ve okulun adı Şehit Burak Tatar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Tabelaları değiştirirken şehidimizin babası ve annesini çağırıp tören düzenledik. Törende öğrencilerimize şehitliğin öneminden bahsedip şehit Tatar'ı anlattık. Ne mutlu bize ki vatan için can verecek gönüllü öğrenciler yetiştirmişiz." dedi.

Tatar'ın yüzünden tebessüm eksilmeyen birisi olduğunu dile getiren Demirci, "Burak, göreve gitmeden 10 günce önce okula geldi ve 'Hocam Afrin'e gönüllü göreve gidiyorum. Hakkınızı helal edin' dedi. Burak, hep doğruların peşinden giden ve vatan sevgisi en üst mertebede biriydi ki daha önce 3 kez çeşitli görevlere gönüllü gitmişti. Böyle bir öğrencinin vatan sevgisi kelimelerle ifade edilemez. Okulumuzda Burak'ı anlatan bir köşe yaptıracağız." diye konuştu.

Öğrencilerden Erva Ertek de okula Afrin'de şehit düşen ve okulun eski öğrencisi olan Burak Tatar'ın isminin verilmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Şükran Üstündağ ise Tatar'ın cesur birisi olduğunu anlatarak, "Korkusuz ve cesurca Afrin'e gönüllü giderek şehit olan Tatar'ın, adının okula verilmesinden dolayı büyük onur ve mutluluk duyduk." dedi.