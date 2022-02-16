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Ümraniye'de sağlık çalışanına kafa atarak burnunu kıran saldırgan tutuklandı
Ümraniye'de sağlık çalışanına kafa atarak burnunu kıran koronavirüs hastası, karantina süresinin sona ermesinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Ümraniye'de sağlık çalışanına kafa atarak burnunu kıran saldırgan tutuklandı
16 Şubat 2022 17:23 - DHA Halil Sadri YILMAZ
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Ümraniye Devlet Hastanesi'nin koronavirüs polikliniğinde 11 Şubat'ta acil tıp teknikeri olarak çalışan Mustafa Yaşar'a kafa atarak burnunu kıran şüpheli Hakan Coşkun, karantina süresinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.

Ümraniye'de Covidli hastadan sağlık çalışanına saldırı: Kafa atıp burnunu kırdı

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli, ifade vermesinin ardından savcılıkça tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Anadolu 10. Sulh Ceza Hâkimliği şüphelinin  "Kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Anahtar Kelimeler:

umraniye saglik calisani karantina acil tip teknikeri mustafa yasar

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