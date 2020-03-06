Umre sonrası koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınmışlardı, o hastalar taburcu edildi

KARABÜK - Valilikten yapılan açıklamada, 28 Şubat'ta umre ziyaretinden dönen ve öksürük şikayeti nedeniyle koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binasında gözlem altına alınan iki hastanın, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü referans laboratuvarında yapılan tahlillerinin temiz çıktığı ve hastaların taburcu edildiği belirtildi.
Açıklamada, Karabük'te koronavirüs şüphesiyle takip edilen hastanın olmadığı kaydedildi.
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|05/03-08/03
|16. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU
|FİZİKSEL...
|BURS
|05/03-08/03
|16. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 5. Bursa Aile Hekimliği Kongresi & 10. Uludağ Hemşirelik Kongresi
|AİLE...
|BURS
|05/03-08/03
|4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
|DİĞER
|İSTA
|08/03-11/03
|16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
|PEDİATRİ
|BURS
|12/03-15/03
|15. Uludağ Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
|BURS
|12/03-15/03
|Uludağ 2020 KBB Günleri
|KULAK-BUR...
|BURS
|19/03-21/03
|8. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa Kongresi
|KADIN...
|ANKA