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Umreden dönen 10 bin 330 kişi karantina altında
SON DAKİKA HABERİ: Umreden dönen 10 bin 330 kişi Ankara ve Konya'daki 5 yurtta karantina altına alındı.
Umreden dönen 10 bin 330 kişi karantina altında
15 Mart 2020 10:54 -
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Umre amacıyla Suudi Arabistan'a giden Türk vatandaşlarıyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, "Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başlamıştır" açıklaması yaptı. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, umreden dönen vatandaşların karantinaya alınmasına ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Umreden dönen vatandaşlarımızın sağlık kontrolleri yapıldı ve yurtlarda karantinaya alındı. Sağlık Bakanlığımızın tedbir ve tavsiyelerini özenle ve titizlikle uygulayalım. Koronaya karşı mücadelede rehavet ve panik yok, tedbir var. Bu hepimizin ortak mesuliyetidir." ifadelerini kullandı.

 

    UMREDEN DÖNENLER ANKARA'DA KARANTİNADA

    Ankara'da gece saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na inen uçaktaki yolcular önce sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından da bazıları Gölbaşı'ndaki yurtlarda karantinaya alındı.

    Polis çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Umre yolcularını taşıyan otobüs şoförleri de özel kıyafetler giydi.

    DİYANET'TEN AÇIKLAMA

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da dün gece umreden dönen son 5 bin 300 kişinin hem kendi hem de başklarının sağlığını korumak için 14 gün boyunca evden çıkmamaları uyarısında bulunmuştu.

     

      Anahtar Kelimeler:

      karantina

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