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Umreden dönen kafileye, havaalanında sağlık kontrolü
Kütahya'da, umreden dönen 180 kişilik kafile, uçakla indikleri Zafer Havalimanı'nda, İl Sağlık Müdürlüğü ve havaalanı sağlık görevlilerince apronda maske dağıtılmasının ardından sağlık kontrolünden geçirildi
Umreden dönen kafileye, havaalanında sağlık kontrolü
03 Mart 2020 - DHA
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KÜTAHYA -Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle ibadetlerinin ardından Türkiye'ye dönen 180 kişilik umre kafilesi, Kütahya Zafer Havalimanı'nda sağlık kontrolünden geçirildi.

Uçaktan inen yolculara ilk olarak apronda İl Sağlık Müdürlüğü ve havaalanı görevlileri tarafından maske dağıtıldı. Dış hatlar girişinden giren yolcuların 112 Acil Servis ekibince ateş ölçer ile ateşleri ölçüldü. Sağlık kontrolünün ardından yolcuların pasaport işlemleri yapıldı. Yolculara son olarak İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından koronavirüsle ilgili bilgilendirme formu verilerek, 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri, kendilerinde broşürlerde yazan belirtilen olması durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları gerektiği anlatıldı.

Havaalanı gece nöbetçi amiri Umur Şenkoca, Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbirler kapsamında umreden dönen kafilenin sağlık kontrolünden geçirildiğini söyledi. Şenkoca, "Türk Hava Yolları'na ait umre seferimizi gerçekleştirdi. Sağlık Bakanlığı'mızın aldığı önlemler neticesinde İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından ekiplerimiz yönlendirildi. Uçağımızla birlikte gelen 180 yolcumuzun herhangi bir sağlık sorunu olup olmadığı tespit edilecek. Koronavirüse karşı alınan önlemler neticesinde varsa gerekli işlemlerin ardından yetkili mercilere sevk edilecekler. İki ambulansla İl Sağlık Müdürlüğü gerekli önemlerini aldı. Bizim de kendi sağlık personelimiz ve Sağlık Bakanlığı'nın verdiği talimatlar doğrultusunda odalarımız oluşturuldu ve gerekli önlemlerimiz personellerimiz tarafından alındı" diye konuştu.

Umreden dönen yolculardan Halil Avcı ise sağlık görevlilerinin kontrolün ardından kendilerine bilgilendirme yaptığını belirterek, "Biraz önce uçaktan indik. Sağlık Bakanlığı görevlileri bize maske dağıttı. İnince form doldurduk. Bize 14 misafir kabul etmemiz gerektiği ve dışarı çıkmamamız gerektiğini söylediler. Eğer bir virüs vakası olursa 112'yi arayıp müdahale edilebileceğini anlattılar" dedi.

Yapılan sağlık kontrolünde, 180 kişilik kafilede herhangi bir hastalık belirtisi olmadığı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus umre maske 112 acil servis

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