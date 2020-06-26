Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
UNICEF: Covid-19 Yemen'de milyonlarca çocuğu açlığın eşiğine itebilir
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Covid-19 salgınının Yemen'de milyonlarca çocuğu açlık tehlikesiyle karşı karşıya bırakabileceği uyarısında bulundu.
UNICEF: Covid-19 Yemen'de milyonlarca çocuğu açlığın eşiğine itebilir
26 Haziran 2020 16:40 - Euronews
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

UNICEF tarafından cuma günü yayımlanan raporda, iç savaş ve kıtlığın vurduğu ülkede, Covid-19 salgını nedeniyle insani yardım fonundaki büyük kesintilerin yetersiz beslenen çocuk sayısını artıracağı belirtildi.

"5 yıl sonra Yemen: Çocuklar, çatışma ve Covid-19" başlıklı raporda, yetersiz beslenen çocuk sayısının yıl sonuna kadar 2,4 milyona ulaşabileceği ve mevcut sayıya göre yüzde 20 oranında artış yaşanacağı ifade edildi.

UNICEF raporda, "Yemen çökmüş haldeki sağlık sistemi ve altyapısıyla koronavirüsle başa çıkmaya çalışırken çocukların halihazırda içinde bulunduğu korkunç durum önemli ölçüde kötüleşebilir" uyarısı yaptı.

İran destekli Şii Husi militanlar ile Suudi Arabistan liderliğindeki Koalisyon güçleri arasındaki çatışmaların devam ettiği ülkede savaş ve açlık nedeniyle insani bir kriz yaşanıyor.

Yemen'de durumun uluslararası yardımların kesilmesi nedeniyle daha da kötüye gitmesi bekleniyor.

Ülkede Covid-19 vaka sayısı bin, hayatını kaybedenlerin sayısıysa 275 olarak bildirildi ancak yapılan test sayısındaki yetersizlikler nedeniyle tespit edilemeyen gerçek sayının bunun daha üzerinde olduğu düşünülüyor.

UNICEF Yemen temsilcisi Sara Beysolow Nyanti, "Acil bir fon alamazsak çocuklar açlığın eşiğine itilecek ve birçoğu ölecek. Böylelikle dünya, çocukların yaşamının önemsiz olduğu mesajını verecek" ifadelerini kullandı.

UNICEF ayrıca, ağustos ayı sonuna kadar 54.5 milyon dolar değerinde sağlık ve beslenme yardımına erişilemediği takdirde 23 binden fazla çocuğun akut yetersiz beslenme nedeniyle ölüm riskinin artacağı uyarısı yaptı.

Anahtar Kelimeler:

yemen unicef cocuklar yetersiz beslenen cocuk sayisi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.