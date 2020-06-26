UNICEF: Covid-19 Yemen'de milyonlarca çocuğu açlığın eşiğine itebilir

UNICEF tarafından cuma günü yayımlanan raporda, iç savaş ve kıtlığın vurduğu ülkede, Covid-19 salgını nedeniyle insani yardım fonundaki büyük kesintilerin yetersiz beslenen çocuk sayısını artıracağı belirtildi.

"5 yıl sonra Yemen: Çocuklar, çatışma ve Covid-19" başlıklı raporda, yetersiz beslenen çocuk sayısının yıl sonuna kadar 2,4 milyona ulaşabileceği ve mevcut sayıya göre yüzde 20 oranında artış yaşanacağı ifade edildi.

UNICEF raporda, "Yemen çökmüş haldeki sağlık sistemi ve altyapısıyla koronavirüsle başa çıkmaya çalışırken çocukların halihazırda içinde bulunduğu korkunç durum önemli ölçüde kötüleşebilir" uyarısı yaptı.

İran destekli Şii Husi militanlar ile Suudi Arabistan liderliğindeki Koalisyon güçleri arasındaki çatışmaların devam ettiği ülkede savaş ve açlık nedeniyle insani bir kriz yaşanıyor.

Yemen'de durumun uluslararası yardımların kesilmesi nedeniyle daha da kötüye gitmesi bekleniyor.

Ülkede Covid-19 vaka sayısı bin, hayatını kaybedenlerin sayısıysa 275 olarak bildirildi ancak yapılan test sayısındaki yetersizlikler nedeniyle tespit edilemeyen gerçek sayının bunun daha üzerinde olduğu düşünülüyor.

UNICEF Yemen temsilcisi Sara Beysolow Nyanti, "Acil bir fon alamazsak çocuklar açlığın eşiğine itilecek ve birçoğu ölecek. Böylelikle dünya, çocukların yaşamının önemsiz olduğu mesajını verecek" ifadelerini kullandı.

UNICEF ayrıca, ağustos ayı sonuna kadar 54.5 milyon dolar değerinde sağlık ve beslenme yardımına erişilemediği takdirde 23 binden fazla çocuğun akut yetersiz beslenme nedeniyle ölüm riskinin artacağı uyarısı yaptı.