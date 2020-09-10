UNICEF: Kovid-19 anne ve bebek sağlığı hizmetlerini aksattı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), BM Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı, Dünya Bankası Grubu tarafından ortaklaşa yayımlanan raporda, 2019'da 5,2 milyona düşen 5 yaş altı çocuklarda ölüm sayısının, bugüne kadar kaydedilen en düşük ölüm oranı olduğunu, ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı aksaklıkların bu rakamları tekrar artırmasından endişe edildiğini bildirdi.

Rapor kapsamında UNICEF tarafından 77 ülkede yapılan anket çalışması, ülkelerin yaklaşık yüzde 68'inde Kovid-19'dan endişe duyulması nedeniyle çocukların sağlık kontrolleri ve aşı hizmetlerinde aksaklıklar görüldüğünü ortaya koydu.

Anket ayrıca bu ülkelerin yüzde 63'ünde doğum öncesi muayeneler ile yüzde 59'unda da doğum sonrası bakımda aksamalar yaşandığını gösterdi.

DSÖ'nün de konuyla ilgili 105 ülkede yürüttüğü çalışmada, ülkelerin yüzde 52'sinde hasta çocukların sağlık hizmetinden faydalanamadığı, yüzde 51'inde de dengesiz beslenmenin önlenmesine yönelik hizmetlerde sorun yaşandığını bildirildi.

UNICEF ve DSÖ anketlerine göre, sağlık hizmetindeki aksamaların en yaygın nedenleri olarak ebeveynlerin enfeksiyon endişesiyle sağlık merkezlerine gitmemesi, maske ve eldiven gibi koruyucu ekipman eksikliği gösterildi.

Kovid-19 pandemisinin gelecek nesillere zarar vermesinin önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ‘’Aksine, hayat kurtarmak ve daha güçlü sağlık sistemlerine yatırım yapmaya devam etmek için bildiklerimizi kullanmanın zamanı geldi.” ifadelerini kullandı.

Anne ve çocuk sağlığı hizmetlerinde en fazla aksama, Afganistan, Bolivya, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Libya, Madagaskar, Pakistan, Sudan ve Yemen’de kaydedildi.