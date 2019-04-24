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UNICEF Yemen'de kolera salgınına karşı aşı kampanyası başlattı
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'in başkenti Sana'da kolera salgınına karşı aşı kampanyası başlattı.
UNICEF Yemen'de kolera salgınına karşı aşı kampanyası başlattı
24 Nisan 2019 - AA
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UNICEF Yemen Ofisinin sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü, Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) ve yerel ortaklarla iş birliği yaparak Sana'da koleraya karşı aşı kampanyası başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, bugün başlayan ve 6 gün sürecek kampanyanın hedefinde, Sana'nın El-Vahde, Es-Sebin ve Şuub ilçelerinin olduğu belirtildi.

Yemen'de kolera nedeniyle 190 kişi hayatını kaybetti 

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, kontrol altında tuttukları bölgelerde yaygın olan kolera salgını ile mücadele için 8 Nisan'da olağanüstü hal ilan etmişti.

Yemen'de özellikle Husilerin kontrolündeki bölgelerde yoğun kolera salgını gözleniyor.
UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Geert Cappelaere ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Doğu Akdeniz Bölge Müdürü Ahmed el-Manzuri tarafından bir süre önce yapılan yazılı açıklamada, 2019'un başından bu yana Yemen'de kolera vakalarının hızlı bir şekilde arttığı ve 17 Mart'a kadar 109 bin kolera vakası kaydedildiği, 190 kişinin de bundan hayatını kaybettiği rapor edilmişti. 

Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Yemen'de kolera tedavisi yapan doktor kolera nedeni ile hayatını kaybetti 


BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.
Ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Anahtar Kelimeler:

kolera yemen unicef birlesmis milletler

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