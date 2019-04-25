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UNICEF'ten kızamık uyarısı: Tüm dünyada alarm verici düzeyde arttı
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) kızamık vakalarının tüm dünyada alarm verici düzeyde arttığı ve çocuklar için büyüyen bir tehlikeye dönüştüğü uyarısında bulundu.
UNICEF'ten kızamık uyarısı: Tüm dünyada alarm verici düzeyde arttı
25 Nisan 2019 - BBC
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UNICEF, 2019'un ilk 3 ayında 110 binden fazla kızamık vakası görüldüğünü açıkladı.

BM fonuna göre bu, geçen yılın ilk 3 ayına kıyasla yaklaşık yüzde 300 oranında bir artışa tekabül ediyor.

UNICEF, 2017 yılında çoğu çocuk yaklaşık 110 bin kişinin kızamık hastalığı sonucu hayatını kaybettiğini, 2016'da bu sayının yüzde 22 daha az olduğunu vurguladı.

UNICEF Yemen'de kolera salgınına karşı aşı kampanyası başlattı 

Dünya çapında milyonlarca çocuğa kızamık aşısı yapılmadığına dikkat çeken UNICEF, bunun sadece gelişmekte olan ülkelerde değil, gelişmiş ülkelerde de gözlenen bir olgu olduğunu kaydetti.


UNICEF'e göre 2010-2017 döneminde her yıl 20 milyon çocuğa kızamık aşısı yapılmadı.

Gelişmiş ülkeler arasında kızamık aşısı yapılmayan çocukların sayısının en fazla olduğu ülke ABD.

Bu klasmanda, 2 milyon 593 bin çocuğa ilk kızamık aşılarının yapılmadığı ABD'yi, yaklaşık 600 bin çocukla Fransa ve 527 bin çocukla İngiltere izliyor.

 

HÜ Aşı Enstitüsü: Aşı yaptırmayan ailelerin sayısı arttığı takdirde büyük salgınlar kaçınılmaz olacaktır 

Nijerya'da da 1 yaşın altındaki 4 milyon çocuğa ilk kızamık aşılarının yapılmadığı tespit edildi.

UNICEF'e göre kızamık; ebola, verem ya da gripten daha bulaşıcı bir hastalık.

Virüs, enfeksiyonlu bir kişi bir odayı terk ettikten sonra, iki saat içinde o odaya girecek bir başka kişiye geçebiliyor.

Kızamık virüsü hava yoluyla bulaşıyor ve solunum yollarında enfeksiyona yol açıyor.

Böylece beslenme yetersizliği bulunan ya da aşı için çok küçük yaşta olan çocuklar açısından ölümcül sonuçlar ortaya çıkabiliyor.

Enfeksiyondan sonra kızamık için özel bir tedavi yok. Dolayısıyla aşılanma çocukların hayatını kurtarıyor.

Anahtar Kelimeler:

kizamik unicef birlesmis milletler

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