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Üniversite hastaneleri ödeme yapamıyor, tıbbi cihaz sektörü can çekişiyor
Türkiye genelinde tıbbi cihaz üretici, ithalatçı ve tedarikçi derneklerini temsil eden Sağlık Endüstrileri Platformu tıbbi cihaz sektöründe yaşanan sorunları masaya yatırdı. Basın toplantısında Ortopedi ve Omurga Cerrahisi Tıbbi Malzeme İmalatçıları, İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği (ORDER) Başkanı Erkin Delikanlı üniversite hastanelerinin hem ödeme yapamadığını hem de tıbbi cihaz ve sarf malzeme teminin de ciddi boyutta sorunlar yaşadığını ifade etti
Üniversite hastaneleri ödeme yapamıyor, tıbbi cihaz sektörü can çekişiyor
27 Ağustos 2019 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Delikanlı yaptığı açıklamada Sağlık Endüstrileri Platformu’nun, Türkiye’de hastaların uzun ve sağlıklı bir hayat sürmelerini sağlamak için hastalıkların tanısı, tedavisi, izlenmesi, yönetimi ve iyileştirilmesi amacıyla kullanılan medikal ürünleri, teknolojileri, ilgili hizmetleri geliştiren, üreten ve kullanıma sunan tıbbi cihaz üretici, ithalatçı ve tedarikçi dernekleri temsil ettiğini belirterek şunları kaydetti: 

“Sektörümüz çıkılmaz bir darboğazda”

“Sağlık Endüstrileri Platformu olarak, halk sağlığı için hizmete devam edebilmemizin önündeki engelleri bilginize sunmak arzusundayız.

Kamu ve üniversite hastanelerinde satın alınan tıbbi cihazların ödeme vadeleri makul süreleri aşmıştır; Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde 9 ayı, üniversite hastanelerinde ise 24 ayı bulmaktadır.

Bu hastanelerde tıbbi cihaz ödemeleri diğer tüm alacaklılara ödemeler yapıldıktan sonra gerçekleştirilmektedir. Hastaneler, sağlık hizmeti sunmak için kullandıkları tıbbi cihazların ödemelerini yapmak yerine, aldıkları yan hizmetlerin (bakım-onarım, temizlik, yemek vb.) ödemelerini daha önce yapmaktadır. Hem ödemedeki gecikmeler hem de finansal araçlara ulaşma imkanımızın kalmaması sektörümüzü çıkılmaz bir darboğaza sokmaktadır.”

“Üniversite hastaneleri ödeme yapamadığı gibi ürün temininde de çok ciddi problemler  yaşıyor”

Üniversite hastanelerinde tıbbi cihaz ve basit sarf malzemelerde tedarik kaynaklı eksiklikler olduğunu dile getiren Delikanlı “Basit sarftan tutun da tıbbi cihazda, hatta bazı ilaç grubunda da sorun vardır. Çünkü üniversite hastanelerinin ödeme vadeleri en son yapılan yapılandırmayla beraber 24 ay geçti.  Ondan sonra tek kuruş ödeme yapılmadı. Dolayısıyla üniversite hastanelerinde bu sorun hali hazırda mevcut. Üniversite hastaneleri tarafı kronikleşmiş bir sorun. Fakat kamu hastanelerinde de bu son dönemde  özellikle basit sarf malzemeleri grubunda  tedarik problem yaşanıyor.  Uzun soluklu olmayan geçici çözümlerle bu sorunlar kapatılmaya çalışılıyor ama  problemler devam ediyor. Üniversite hastaneleri ödeme yapamadığı gibi ürün temininde de çok ciddi problemler  yaşıyor. “ ifadelerini kullandı. 

Tıbbi cihaz eksikliğinin halk sağlığı sorunu haline geldiğini vurgulayan Delikanlı “ Tıbbi cihaz eksiliğinde ameliyatlar ya bir önceki jenerasyonla yapılmaya çalışılıyor ya da eski teknolojilerle yapılmaya çalışılıyor veya eski tip ameliyat yöntemleri ile yapılmaya çalışılıyor. Dolayısıyla bu ameliyatların bazı durumlarda yenilenmesi gerekiyor. Bu da kamuya maliyet getiriyor. “

ORDER Başkanı Erkin Delikanlı üniversite hastanelerinin yanı sıra kamu hastanelerinde de ekonomik kriz ile beraber ödemelerde gecikmelerin olduğunu ifade etti.  


SUT fiyatları düzenli güncellenmeli

Geçen 12 yıl içinde hastanelerin diğer masraf kalemlerine (elektrik, su, doğalgaz ödemeleri; personel ücretleri ve SGK primleri; temizlik, ulaşım, yemek giderleri, mefruşat ve bakım-onarım vb.) bakıldığında kur, enflasyon, asgari ücret artışları oranında fiyat düzenlemesine gidilmeyen tek satın alma kalemininin tıbbi cihaz sektörü olduğunu ifade eden Delikanlı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Satın alınan tıbbi cihaz fiyatları Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile belirlenmektedir. SUT’un ilk kez yayınlandığı 2007 yılında tıbbi cihaz fiyatları belirlenirken dolar kuru 1,32 TL idi. O günden bugüne dolar kuru 4.5 kat artarken, kümülatif enflasyon %196 olarak gerçekleşmiştir. Ve o günden bugüne tıbbi cihaz ve hizmet ödemelerinde sistematik bir düzenleme, güncelleme yapılmamıştır.” 

“Tıbbi Cihaz sektörü, hayatta kalma mücadelesi veriyor”

Tıbbi sihaz sektörünün, 11. Kalkınma Planı’nda imalat sanayi sektörlerinin ticaret, üretim, katma değer, istihdam ve teknoloji düzeylerinin karşılaştırılması ve sektörler arası ileri ve geri bağlantılarının analizi sonucunda belirlenen öncelikli sektörler arasında olduğu belirtilen açıklamada  Delikanlı “Tıbbi Cihaz Sektörü, sorunlarının kalıcı çözümünde, bu önceliklendirmeye dair somut adımları görmeyi beklemektedir. 
Bugüne kadar halk sağlığının etkilenmemesi adına azami dikkat ve özeni göstermiş olan Tıbbi Cihaz Sektörü hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Son yıllarda ülkemizin sağlık alanında yaptığı atılımlarla elde etmiş olduğu kazanımların sürdürülebilir olması, sektördeki tüm paydaşların ayakta kalabilmelerine bağlıdır.” ifadelerini kullandı.

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