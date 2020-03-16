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Üniversite hastanelerinde yıllık izinler durduruldu
Sağlık Bakanlığının ardından yükseköğretim kurumlarına bağlı tıp fakültesi/sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde görev yapan bütün personelin yıllık izinleri durduruldu.
Üniversite hastanelerinde yıllık izinler durduruldu
16 Mart 2020 14:36 - İHA
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Sağlık Bakanlığının ardından yükseköğretim kurumlarına bağlı tıp fakültesi/sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde görev yapan bütün personelin yıllık izinleri durduruldu.

Bilindiği üzere, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı olmak üzere çalışan tüm personelin yasal mazeretleri (evlilik, ölüm, analık, hastalık ve refakat) hariç yıllık izinlerini durdurmuştu.

Bu kapsamda, Yükseköğretim kurumları tıp fakülteleri/üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezlerindeki sağlık hizmeti sunumunda görev alan tüm akademik ve idari personelin yıllık izinleri durdurulmuştur.

Ayrıca, yükseköğretim kurumlarındaki birimlerin üst yöneticileri de dahil olmak üzere kanser, organ nakli gibi ciddi sağlık sorunları olan akademik ve idari personelin durumları rektörlüklerce değerlendirilerek idari izinli sayılıp sayılmayacaklarına karar verilecektir.

Tıp Fakültesindeki intörnlerin görevlerine devam hususları ise üniversitelerce kararlaştırılacaktır.

Anahtar Kelimeler:

tip fakultesi universite saglik uygulama ve arastirma merkezleri idari izin yillik izin

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