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Üniversite hastanelerinin borçlarına uygulanacak iskonto oranları belli oldu
Kamu üniversite hastanelerinin 6 Nisan'a kadar ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçlarına uygulanacak iskonto oranları belli oldu
Üniversite hastanelerinin borçlarına uygulanacak iskonto oranları belli oldu
19 Nisan 2018 -
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ANKARA - Kamu üniversite hastanelerinin birikmiş ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçlarına uygulanacak iskonto oranları belirlendi.

Devlete ait üniversitelerin tıp fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleriyle rektörlüklerine bağlı sağlık hizmeti sunan enstitülerin döner sermaye işletmelerinin ilaç ve tıbbi malzeme alımından kaynaklı borçlarının ödenmesinde uygulanacak iskonto oranlarına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla söz konusu hastane ve işletmelerin 31 Aralık 2017 itibarıyla muhasebe kayıtlarında yer alan ve 6 Nisan'a kadar vadesi bulunan ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçlarına uygulanacak iskonto oranları tespit edildi.

Buna göre, geçen yıl sonu itibarıyla muhasebe kayıtlarında yer alan ve vadesi 6 Nisan'a kadar olan ödenmemiş borçlara Aralık 2017 için belirlenen iskonto oranlarına ilaç alımlarında her ay yüzde 0,375, tıbbi malzeme alımlarında her ay yüzde 1 iskonto oranı eklenerek bulunan iskonto oranı uygulanacak ancak nisan ayı için iskonto oranı eklenmeyecek.

Borç vadelerinin tekabül ettiği ayın belirlenmesinde, alıma ilişkin sözleşmelerdeki vade tarihi, vade tarihi olmayan alımlarda ise muhasebe kayıtlarına alınma tarihi esas olacak. 

Bakanlar Kurulunca belirlenen iskonto oranları şöyle:

Vadenin Tekabül Ettiği Ayİskonto Oranı (Yüzde)
Tıbbi Malzeme Alımlarıİlaç Alımları
Aralık 2014 ve öncesi00
Ocak 20150,50
Şubat 201510
Mart 20151,50
Nisan 201520
Mayıs 20152,50
Haziran 201530
Temmuz 20153,50
Ağustos 201540
Eylül 20154,50
Ekim 201550
Kasım 20155,50
Aralık 201560
Ocak 20166,750,375
Şubat 20167,50,75
Mart 20168,251,125
Nisan 201691,5
Mayıs 20169,751,875
Haziran 201610,52,25
Temmuz 201611,252,625
Ağustos 2016123
Eylül 201612,753,375
Ekim 201613,53,75
Kasım 201614,254,125
Aralık 2016154,5
Ocak 2017164,875
Şubat 2017175,25
Mart 2017185,625
Nisan 2017196
Mayıs 2017206,375
Haziran 2017216,75
Temmuz 2017227,125
Ağustos 2017237,5
Eylül 2017247,875
Ekim 2017258,25
Kasım 2017268,625
Aralık 2017279

 

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