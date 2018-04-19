Üniversite hastanelerinin borçlarına uygulanacak iskonto oranları belli oldu

ANKARA - Kamu üniversite hastanelerinin birikmiş ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçlarına uygulanacak iskonto oranları belirlendi.
Devlete ait üniversitelerin tıp fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleriyle rektörlüklerine bağlı sağlık hizmeti sunan enstitülerin döner sermaye işletmelerinin ilaç ve tıbbi malzeme alımından kaynaklı borçlarının ödenmesinde uygulanacak iskonto oranlarına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kararla söz konusu hastane ve işletmelerin 31 Aralık 2017 itibarıyla muhasebe kayıtlarında yer alan ve 6 Nisan'a kadar vadesi bulunan ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçlarına uygulanacak iskonto oranları tespit edildi.
Buna göre, geçen yıl sonu itibarıyla muhasebe kayıtlarında yer alan ve vadesi 6 Nisan'a kadar olan ödenmemiş borçlara Aralık 2017 için belirlenen iskonto oranlarına ilaç alımlarında her ay yüzde 0,375, tıbbi malzeme alımlarında her ay yüzde 1 iskonto oranı eklenerek bulunan iskonto oranı uygulanacak ancak nisan ayı için iskonto oranı eklenmeyecek.
Borç vadelerinin tekabül ettiği ayın belirlenmesinde, alıma ilişkin sözleşmelerdeki vade tarihi, vade tarihi olmayan alımlarda ise muhasebe kayıtlarına alınma tarihi esas olacak.
Bakanlar Kurulunca belirlenen iskonto oranları şöyle:
|Vadenin Tekabül Ettiği Ay
|İskonto Oranı (Yüzde)
|Tıbbi Malzeme Alımları
|İlaç Alımları
|Aralık 2014 ve öncesi
|0
|0
|Ocak 2015
|0,5
|0
|Şubat 2015
|1
|0
|Mart 2015
|1,5
|0
|Nisan 2015
|2
|0
|Mayıs 2015
|2,5
|0
|Haziran 2015
|3
|0
|Temmuz 2015
|3,5
|0
|Ağustos 2015
|4
|0
|Eylül 2015
|4,5
|0
|Ekim 2015
|5
|0
|Kasım 2015
|5,5
|0
|Aralık 2015
|6
|0
|Ocak 2016
|6,75
|0,375
|Şubat 2016
|7,5
|0,75
|Mart 2016
|8,25
|1,125
|Nisan 2016
|9
|1,5
|Mayıs 2016
|9,75
|1,875
|Haziran 2016
|10,5
|2,25
|Temmuz 2016
|11,25
|2,625
|Ağustos 2016
|12
|3
|Eylül 2016
|12,75
|3,375
|Ekim 2016
|13,5
|3,75
|Kasım 2016
|14,25
|4,125
|Aralık 2016
|15
|4,5
|Ocak 2017
|16
|4,875
|Şubat 2017
|17
|5,25
|Mart 2017
|18
|5,625
|Nisan 2017
|19
|6
|Mayıs 2017
|20
|6,375
|Haziran 2017
|21
|6,75
|Temmuz 2017
|22
|7,125
|Ağustos 2017
|23
|7,5
|Eylül 2017
|24
|7,875
|Ekim 2017
|25
|8,25
|Kasım 2017
|26
|8,625
|Aralık 2017
|27
|9
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|26.03-25.04
|Diş Hekimi Arıyoruz
|Personel Arayanlar
|23.03-22.04
|artroskopi
|Tıbbi Cihaz
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|18/04-21/04
|12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi
|GASTROENT...
|İZMİ
|18/04-22/04
|2. Uluslararası İnsan Mikrobiyotasının Sağlığımıza ve Hastalıklara Etkileri Kongresi
|ENDOKRİNO...
|ADAN
|26/04-29/04
|16. Hipertansiyon ve Kardiyovasküler Hastalıklar Kongresi
|KARDİYOLOJİ
|MUĞL
|03/05-06/05
|9. Ulusal Haseki Tıp Kongresi
|DİĞER
|ANTA
|09/05-13/05
|V. Balkan Ülkeleri Anestezi Günleri
|ANESTEZİY...
|GAZİ
|22/06-24/06
|Ege Periton Kanseri ve Sıcak Kemoterapi Sempozyumu
|TIBBİ...
|İZMİ
|16/10-20/10
|27.Ulusal Dermatoloji Kongresi
|DERMATOLOJİ
|ANTA