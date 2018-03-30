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Üniversite hastanelerinin borçlarını Maliye ödeyecek
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısında üniversitelerin tıp fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri ile rektörlüklere bağlı enstitüler, ilaç ve tıbbi malzemelerine ilişkin borçları Maliye Bakanlığından aktarılacak kaynakla ödenmesine karar verildi.
Üniversite hastanelerinin borçlarını Maliye ödeyecek
30 Mart 2018 -
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TBMM Genel Kurulunda, Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı kabul edilerek yasalaştı.

Vergi incelemelerinde, incelemeye başlanıldığı tarihten itibaren tam inceleme yapılması halinde en fazla bir yıl, sınırlı inceleme yapılması halinde en fazla 6 ay, KDV iade incelemelerinde ise en fazla 3 ay içinde incelemelerin bitirilmesi esas olacak.

Bu süreler içinde incelemenin bitirilememesi halinde ek süre talep edilebilecek. KDV iade incelemelerinde iki ayı geçmemek üzere ek süre verilebilecek.

Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devrine ilişkin kağıtlarla ilgili işlemlerde, alım satım bedeli üzerinden alınacak harcın miktarında, Harçlar Kanunu'nun ilgili tarifesinde belirtilen üst sınır dikkate alınmayacak.

Devlete ait üniversitelerin tıp fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri ile rektörlüklere bağlı sağlık hizmeti sunan enstitülerin 2017 yılı sonu itibarıyla ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzemelere ilişkin borçları Maliye Bakanlığı bütçesinden aktarılacak kaynak ile ödenecek. Bu merkezler, 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla mal ve hizmet alımlarıyla ilgili ödemelerini kendileri yapmaya devam edecek.

Üniversite hastanelerinin borçları medikalcileri zorluyor

Maliye Bakanlığına, serbest muhasebeci mali müşavirlere belirli sınırlar dahilinde yapılacak iadeye dayanak teşkil edecek rapor düzenlettirme konusunda yetki verilecek. Serbest muhasebeci mali müşavirler, düzenledikleri raporun doğru olmaması halinde kesilecek cezalardan mükellefle birlikte sorumlu olacak.

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