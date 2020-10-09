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Üniversite hastanesinde başhekim değişikliği
Çankkakle Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Okhan Akdur'un istifasının ardından göreve Prof. Dr. Muammer Karaayvaz getirildi.
Üniversite hastanesinde başhekim değişikliği
09 Ekim 2020 11:39 -
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ÇANAKKALE-ÇOMÜ'den yapılan açıklamaya göre, devir teslim töreni ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat’ın katılımıyla başhekimlik toplantı salonunda gerçekleştirildi. 

Başhekimi Prof. Dr. Okhan Akdur görevini Prof. Dr. Muammer Karaayvaz'a devrederken Rektör Sedat Murat, Akdur’a verdiği hizmetlerden ötürü teşekkürler etti.
Üniversite hastanesinin pandemi hastanesi olması sebebiyle pek çok sorumluluğunun olduğunun altını çizen Sedat Murat şunları söyledi:

"Zor bir süreci yönettik ve hala yönetiyoruz. Pandemi hastanesi olmamız sebebiyle sağlık çalışanlarımız çok büyük emek sarfediyorlar ve bu süreçte çok çalıştılar. Doktorlarımız, hemşirelerimiz, sağlık çalışanlarımız, teknik ekibimiz, temizlik ve güvenlik hizmetlerinde çalışan personelimizin her birine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Yöneticilerimiz için de zorlu bir süreçti, Prof. Dr. Okhan Akdur hocamız bu süreci çok iyi yönetti. İnanıyorum ki Prof. Dr. Muammer Karaayvaz hocamız da bu görevi layıkıyla yerine getirecektir. Her iki hocamızda da çalışmalarında başarılar diliyorum."

Anahtar Kelimeler:

comu prof dr muammer karaayva bashekim

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