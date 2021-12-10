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Üniversite hastanesinde patlama: Yaralı personel var!
Zonguldak BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi’nin acil servisinde oksijen tüpünün patlaması sonucu 1’i hemşire iki kişi yaralandı.
Üniversite hastanesinde patlama: Yaralı personel var!
10 Aralık 2021 14:05 - İHA Onur Altındağ - Sertaç Özdemir
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Zonguldak BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi’nin acil servisinde oksijen tüpünün patlaması sonucu 1’i hemşire iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, öğle saatlerinde acil serviste meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle oksijen tüpü patladı.

Patlamayla birlikte yangın meydana geldi. İlk müdahale yapılarak yangın söndürüldü.

Olayda biri hemşire biri sağlık çalışanı olmak üzere iki kişi yangından etkilendi. İlk müdahaleleri acil serviste yapılan personelin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Acil servisteki hastalar ve personel tahliye edildi.

 

 

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