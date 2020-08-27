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Üniversitede Covid-19 alarmı! Rektör, yardımcıları, özel kalem, korumalar! Hepsinin testi pozitif çıktı!
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde corona virüsü alarmı! Rektör Prof. Akın Levent'in yanı sıra yardımcıları, özel kalemi ve korumalarının test sonuçları pozitif çıktı.
Üniversitede Covid-19 alarmı! Rektör, yardımcıları, özel kalem, korumalar! Hepsinin testi pozitif çıktı!
27 Ağustos 2020 11:52 - İHA
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Akın Levent'in corona virüsü testi pozitif çıktı. Birkaç gün önce test sonucu pozitif çıkan ve ailesiyle birlikte evinde izolasyona alınan Prof. Levent'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Levent’in yanı sıra rektör yardımcıları, özel kalemi ve bazı korumaların da test sonuçları pozitif çıktı.

Prof. Akın Levent’in, Erzincan’a gelen Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun şehirdeki programlarına izolasyonda olması dolayısıyla katılamadığı açıklanmıştı. 

Anahtar Kelimeler:

erzincan binali yildirim universitesi corona virusu pozitif

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