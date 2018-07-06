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Üniversiteler ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı... Sağlık alanında 11 yeni fakülte kuruluyor
Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte kurulması ve kapatılması ile adlarının değiştirilmesi hakkındaki kararlar Resmi Gazete'de yer aldı. Bakanlar Kurulu kararıyla 13 üniversite bünyesinde yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu
Üniversiteler ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı... Sağlık alanında 11 yeni fakülte kuruluyor
06 Temmuz 2018 - AA
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Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte kurulması ve kapatılması ile adlarının değiştirilmesi hakkındaki kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne bağlı Eczacılık Fakültesi, Erciyes Üniversitesi'ne bağlı Spor Bilimleri Fakültesi, Erzincan Üniversitesi'ne bağlı Güzel Sanatlar Fakültesi, Gümüşhane Üniversitesi'ne bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Hitit Üniversitesi'ne bağlı Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, İnönü Üniversitesi'ne bağlı Alevilik Araştırmaları Enstitüsü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ne bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne bağlı Hemşirelik Fakültesi, Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi'ne bağlı Diş Hekimliği Fakültesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne bağlı Eczacılık Fakültesi, Selçuk Üniversitesi'ne bağlı Hemşirelik Fakültesi ile Siirt Üniversitesi'ne bağlı Tıp Fakültesi kuruldu.

KAPATILAN YÜKSEKOKULLAR

Söz konusu kararla Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Hitit Üniversitesine bağlı Sağlık Yüksekokulu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı Kahramanmaraş Sağlık Yüksekokulu ile Kilis 7 Aralık Üniversitesine bağlı Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu kapatıldı.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin adı Mühendislik Fakültesi olarak değiştirildi.

Anahtar Kelimeler:

saglik egitimi tibbiye eczacilik dis hekimligi

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People
0
1) ecz (ecz)
06.07.2018 10:17:40
vurun vurun daha ölmedik.
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