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Üniversitelerarası Kuruldan, Doçentlik başvurusundaki eser inceleme aşaması ile ilgili duyuru
Üniversitelerarası Kuruldan, Doçentlik başvurusundaki eser inceleme aşaması ile ilgili duyuru
07 Mart 2018 -
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7100 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 06.03.2018 tarih ve 30352 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu çerçevede;

1- Doçentlik başvurusu sonucunda eser inceleme aşamasından başarılı bulunan ve 2017 Aralık döneminde sözlü başvurusu yapan adaylara, 683 sayılı KHK'nın ilgili hükmü gereğince kontroller yapıldıktan sonra, hazırlanan "Doçentlik Belgeleri" en kısa zamanda verilecektir.

2- Doçentlik başvurusu sonucunda eser inceleme aşamasından başarılı bulunan, ancak güncel sözlü başvurusu bulunmayan adaylara, 683 sayılı KHK'nın ilgili hükmü gereğince kontroller yapılarak, hazırlanan "Doçentlik Belgeleri" kısa zamanda verilecektir.

3- Doçentlik başvurusunda bulunmuş ve fakat halen eser inceleme süreci devam eden adaylara, bu süreç sonunda eser aşamasından başarılı bulunmaları halinde, 683 sayılı KHK'nın ilgili hükmü gereğince kontroller yapıldıktan sonra, hazırlanan "Doçentlik Belgeleri" verilecektir.

4- Yeni doçentlik başvurularında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda yapılan değişiklikler göz önünde bulundurularak hazırlanacak olan güncel mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

5- Tüm bu süreçlerin yürütülmesi ile ilgili detaylı açıklamalar önümüzdeki günlerde yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler:

docentlik basvurusu eser inceleme

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