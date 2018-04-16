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‘Üniversitelerde adli tıp eğitimi verilemez oldu’
Prof. Dr. Akçe Toprak Ergönen, “Adli tıp eğitimi Adli Tıp Kurumu’nda ve üniversitelerde veriliyor. Üniversitelerde Sağlık Bakanlığı bir karar çıkardı; ‘En az 1’i doçent 2 öğretim üyesinin olmadığı yerde uzmanlık eğitimi verilemez’ denildi. Bu nedenle bazı anabilim dallarımız eğitim veremez oldu” dedi
‘Üniversitelerde adli tıp eğitimi verilemez oldu’
16 Nisan 2018 - HABERTÜRK
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Adli Tıp Uzmanları Derneği’nce düzenlenen 15. Adli Bilimler Kongresi, Antalya’da yapıldı. Üniversitelerden ve Adli Tıp Kurumu’ndan çok sayıda adli tıp uzmanı, genetikçi, hukukçu, psikolog, kimyager ve biyoloğun katıldığı kongrede, 93 sözel ve 113 poster olmak üzere toplam 206 bildiri sunuldu.

Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre; Adli Tıp Uzmanları Derneği ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Akçe Toprak Ergönen, “Kongreye 332 kişi katıldı. 16 panel yapıldı. Kongredeki önemli konulardan biri adli tıp eğitimiydi. Çünkü adli tıp uzmanlarının olmadığı yerlerde, belli bir yasal sorumluluk çerçevesinde adli tıp hizmetlerini bu doktorlar veriyor” dedi.

Prof. Dr. Ergönen, “Adli tıp eğitimi Adli Tıp Kurumu’nda ve üniversitelerde veriliyor. Üniversitelerde Sağlık Bakanlığı bir karar çıkardı; ‘En az 1’i doçent 2 öğretim üyesinin olmadığı yerde uzmanlık eğitimi verilemez’ denildi. Bu nedenle bazı anabilim dallarımız eğitim veremez oldu” diye konuştu.

 

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