‘Üniversitelerde adli tıp eğitimi verilemez oldu’

Adli Tıp Uzmanları Derneği’nce düzenlenen 15. Adli Bilimler Kongresi, Antalya’da yapıldı. Üniversitelerden ve Adli Tıp Kurumu’ndan çok sayıda adli tıp uzmanı, genetikçi, hukukçu, psikolog, kimyager ve biyoloğun katıldığı kongrede, 93 sözel ve 113 poster olmak üzere toplam 206 bildiri sunuldu.
Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre; Adli Tıp Uzmanları Derneği ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Akçe Toprak Ergönen, “Kongreye 332 kişi katıldı. 16 panel yapıldı. Kongredeki önemli konulardan biri adli tıp eğitimiydi. Çünkü adli tıp uzmanlarının olmadığı yerlerde, belli bir yasal sorumluluk çerçevesinde adli tıp hizmetlerini bu doktorlar veriyor” dedi.
Prof. Dr. Ergönen, “Adli tıp eğitimi Adli Tıp Kurumu’nda ve üniversitelerde veriliyor. Üniversitelerde Sağlık Bakanlığı bir karar çıkardı; ‘En az 1’i doçent 2 öğretim üyesinin olmadığı yerde uzmanlık eğitimi verilemez’ denildi. Bu nedenle bazı anabilim dallarımız eğitim veremez oldu” diye konuştu.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|26.03-25.04
|Diş Hekimi Arıyoruz
|Personel Arayanlar
|23.03-22.04
|artroskopi
|Tıbbi Cihaz
|20.03-19.04
|EMEKLİ ORTOPEDİ UZMANI
|Personel Arayanlar
|19.03-18.04
|Kolposkopi Cihazı
|Tıbbi Cihaz
|19.03-18.04
|Branş hekimi ihtiyacı
|Personel Arayanlar
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|18/04-21/04
|12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi
|GASTROENT...
|İZMİ
|18/04-22/04
|2. Uluslararası İnsan Mikrobiyotasının Sağlığımıza ve Hastalıklara Etkileri Kongresi
|ENDOKRİNO...
|ADAN
|26/04-29/04
|16. Hipertansiyon ve Kardiyovasküler Hastalıklar Kongresi
|KARDİYOLOJİ
|MUĞL
|03/05-06/05
|9. Ulusal Haseki Tıp Kongresi
|DİĞER
|ANTA
|09/05-13/05
|V. Balkan Ülkeleri Anestezi Günleri
|ANESTEZİY...
|GAZİ
|22/06-24/06
|Ege Periton Kanseri ve Sıcak Kemoterapi Sempozyumu
|TIBBİ...
|İZMİ
|16/10-20/10
|27.Ulusal Dermatoloji Kongresi
|DERMATOLOJİ
|ANTA