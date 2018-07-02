Üniversitelerin bölünmesi Anayasa Mahkemesi gündeminde

CHP, 7141 sayılı "Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un, bazı büyük üniversitelerin bölünmesine olanak tanıyan hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, başvurunun ilk incelemesini 5 Temmuz Perşembe günü yapacak.
Genel Kurul, ilk inceleme sonucu başvuruda bir eksiklik olup olmadığını tespit edecek. Başvuruda bir eksiklik tespit edilmezse, iptal istemi daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülerek karara bağlanacak.
İptali istenen hükümler
CHP, ilgili kanunun Selçuk, Kütahya Dumlupınar, İnönü, İstanbul, Gazi, Sakarya, Ondokuz Mayıs, Mersin, Karadeniz Teknik, Erciyes, Kahramanmaraş Sütçü İmam ve Süleyman Demirel üniversitelerine bağlı bazı bölümlerin bağlantısının değiştirilmesiyle ilgili hükümlerinin iptalini ve yürürlüğünün durdurulmasını istiyor.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|06/07-08/07
|8. Solunum Zirvesi
|GÖĞÜS...
|ARTV
|12/07-15/07
|AVRASYA Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi 2018
|BESLENME...
|ANKA
|07/09-09/09
|1. Uluslararası Katılımlı Dental ve Oral Enfeksiyonlar Kongresi
|DİŞ...
|SAKA
|06/09-09/09
|6. Uluslararası Ürojinekoloji Kongresi
|KADIN...
|İSTA
|08/09-09/09
|JİNEKOLOJİK MALİGNİTELER KURSU
|KADIN...
|İZMİ
|14/09-15/09
|Genç Alerjistler ile Alerjide Yenilikler Sempozyumu
|DERMATOLOJİ
|İZMİ
|13/09-16/09
|2.Türkiye İnme Akademisi
|NÖROLOJİ
|İSTA