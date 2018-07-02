SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Üniversitelerin bölünmesi Anayasa Mahkemesi gündeminde
Anayasa Mahkemesi, üniversitelerin bölünmesine imkan tanıyan kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması isteminin ilk incelemesini 5 Temmuz'da yapacak.
Üniversitelerin bölünmesi Anayasa Mahkemesi gündeminde
02 Temmuz 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

CHP, 7141 sayılı "Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un, bazı büyük üniversitelerin bölünmesine olanak tanıyan hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, başvurunun ilk incelemesini 5 Temmuz Perşembe günü yapacak.

Genel Kurul, ilk inceleme sonucu başvuruda bir eksiklik olup olmadığını tespit edecek. Başvuruda bir eksiklik tespit edilmezse, iptal istemi daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülerek karara bağlanacak.

İptali istenen hükümler

CHP, ilgili kanunun Selçuk, Kütahya Dumlupınar, İnönü, İstanbul, Gazi, Sakarya, Ondokuz Mayıs, Mersin, Karadeniz Teknik, Erciyes, Kahramanmaraş Sütçü İmam ve Süleyman Demirel üniversitelerine bağlı bazı bölümlerin bağlantısının değiştirilmesiyle ilgili hükümlerinin iptalini ve yürürlüğünün durdurulmasını istiyor.

Anahtar Kelimeler:

universitelerin bolunmesi anayasa mahkemesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Doktora her gidişlerinde bebek sayısı arttı!diyabet hava kirliligiahmet kartalÜniversitelerin bölünmesi Anayasa MahkemesiBaşbakan Yardımcısı Bozdağ: Cinsel kastrasyonu yeni dönemde devreye sokacağızmersin eczane tarsusbilkent universitesi tedavi takibi ve hareket simulasyonuselcuk universitesi saglik icin cal prof. dr. serdar goktas
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
06/07-08/078. Solunum ZirvesiGÖĞÜS...ARTV
12/07-15/07AVRASYA Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi 2018BESLENME...ANKA
07/09-09/091. Uluslararası Katılımlı Dental ve Oral Enfeksiyonlar KongresiDİŞ...SAKA
06/09-09/096. Uluslararası Ürojinekoloji KongresiKADIN...İSTA
08/09-09/09JİNEKOLOJİK MALİGNİTELER KURSUKADIN...İZMİ
14/09-15/09Genç Alerjistler ile Alerjide Yenilikler SempozyumuDERMATOLOJİİZMİ
13/09-16/092.Türkiye İnme AkademisiNÖROLOJİİSTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.