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Ünlü detoks uzmanı 'zayıflayamayan' müşterisiyle mahkemelik oldu
Zayıflama ve detoks uzmanı Meltem Şarkışlalı, zayıflayamadığı gerekçesiyle sosyal medya üzerinden kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle müşterisi Hamide Yılmaz’ı savcılığa şikâyet etti. Yılmaz hakkında 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hamide Yılmaz ifadesinde, “30 kilogram zayıflayana kadar diyet uygulayacaktı. Bir defa makineye girdim ve bana diyet verdi. 7 bin lira ödedim. Bende bir değişiklik olmadı. Yeni programa gireceğimi düşünürken bana programın sona erdiği söylendi. Ben de bir anlık kızgınlıkla bu mesajları paylaştım” dedi.
Ünlü detoks uzmanı 'zayıflayamayan' müşterisiyle mahkemelik oldu
13 Mart 2018 - HÜRRİYET Özge Eğrikar
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İSTANBUL Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın iddianamesine göre Hamide Yılmaz, zayıflama ve detoks uzmanı Meltem Şarkışlalı’ya başvurarak zayıflamak istediğini belirtti. Meltem Şarkışlalı da Hamide Yılmaz’a zayıflama programı uyguladı. İddiaya göre beslenme programına uymayan Hamide Yılmaz kilo aldı.

Ünlü detoks uzmanıyla müşterisi mahkemelik oldu Instagram hesabından yemek resimleri paylaşan Hamide Yılmaz 14 Mayıs 2017’de Facebook hesabından “Meltem Şarkışlalı denilen kadın bir numaralı dolandırıcı. (...) paramı geri yatırdın yatırdın yoksa televizyonlara ben nasıl çıkıyorum gör bak bakalım”, “Şerefsiz kadın seni mahvedeceğim”, “İyi biraz daha insan kandırır pis sahtekarı, iyi milleti dolandırsın diye mi çıkarıyorsunuz dolandırıcıyı karıyı”, “İnsanların kanını emen sahtekar Meltem Şarkışlalı denilen insan” şeklinde hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlarda bulundu.

Meltem Şarkışlalı da onur ve saygınlığı rencide edilip kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle savcılığa şikâyette bulundu.


30 KİLOGRAM KADAR ZAYIFLAMA PROGRAMI

Soruşturma kapsamında ifade veren Hamide Yılmaz, “Ben Meltem Şarkıllalı ile anlaşmıştım. 30 kilogram zayıflayana kadar program uygulayacaktı. Karşılığında 7 bin lira aldı. Bir defa makineye girdim. Daha sonra bana diyet verdi. Sonra benden ek para istedi. Ben başka para vermedim. Buna rağmen bende bir değişiklik olmadı. Yeniden programa alınacağımı düşünürken programın sona erdiği söylendi. Bunun şaşkınlığı ve o anki kızgınlıkla şikâyete konu olan mesajları yazdım” dedi.

İddianamede şüphelinin suçunu kabul ettiği belirtilerek 6 aydan 2.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması istendi.

Anahtar Kelimeler:

guncel detoks uzmani meltem sarkislali

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