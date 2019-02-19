Ünlü doktor dizisi Türkiye'ye geliyor: Başrol merak konusu

Milliyet'te yer alan Mayk Şişman'ın yazısına göre iddialar enteresan. Eğer doğruysa, bugüne kadar gayet iyi işler yapan, 'Vavien' gibi şahane bir filme imza atan Taylan Biraderler, yani Yağmur Taylan ve Durul Taylan, 'House MD'nin yerli uyarlamasının üzerine çalışıyor.

Hatta dizinin senaryosu da her yaptığı işle hayranlık uyandırmayı başaran Berkun Oya imzası taşıyormuş. "Aman tanrım, neler duyuyorum" diyesi geliyor insanın. Taylan Biraderler ile Berkun Oya'yı birleştiren bir proje...

Ve söz konusu yapım da orijinaliyle tüm dünyada fırtınalar kopartan 'House MD' gibi şahane bir dizi... Hugh Laurie tarafından canlandırılan Dr. House karakteri, bu dizinin kalbi, beyni, yüzde 105'i. Altın Küre'lerden Emmy'lere, tüm dünyayı etkileyen, popüler kültürde kendisine önemli bir yer edinmeyi başaran bu dizinin TABİİ Kİ Türkiye'ye uyarlamasını çılgınlarcasına destekliyorum.

Fakat... 'Grey's Anatomy' dizisinin yerli uyarlaması 'Doktorlar'dan gerekli dersleri çıkarttığımızı düşünmüyorum. Tamam orijinali de aşırı derin değildi belki ama 'Doktorlar' da aşırı Türk dizisiydi yahu!

Kaldı ki 'House MD' son derece teknik bir yapım. Tıp bilginizin yüzde 20 olması lazım, en az 1 yıl diziye hazırlanmanız lazım, 'lupus' nedir ne değildir bilmeniz lazım mesela. Bunu sıkıcı olmadan Türk dizisi olarak nasıl uyarlayabilirler, insan merak ediyor tabii...

Levent feat. Ela aşkı

'Grey's Anatomy', yani 'Doktorlar'ın orijinali ABD'de inatla devam ediyor. Şaka maka 15'inci sezonunda olan dizinin bir 15 sezon daha devam edeceğini filan düşünmeye başladım artık. Yapımcısı Shonda Rhimes, 'Grey's Anatomy'nin başarısıyla işlerini büyütse de, ilk göz ağrısından vazgeçemiyor.

'Doktorlar' ise çoktan bitti. Kutsi'nin oynadığı Levent karakteriyle Yasemin Özilhan -o zamanlar Ergene'ydi soyadı biliyorsunuz- tarafından canlandırılan Ela'nın aşkı artık mazide kaldı.

Stajını 'Doktorlar'da yaptı

Levent feat. Ela aşkına "Ağla kalbim ağla..."larla ağlandı, tekrarları bile çılgınlarca zlendi. Ama önce Ela ayrıldı diziden, sonra da 'Doktorlar' tekrar çekilse de eski tadı vermedi, veremedi.

"Peki 'Doktorlar'dan geriye ne kaldı?" derseniz kafadan Kutsi derim. Kutsi şarkıcı olabilir. Ama 'Doktorlar'da canlandırdığı Levent karakterinin kendisinden daha popüler olduğunu, daha çok sevildiğini düşünüyorum. Kutsi, stajını 'Doktorlar'da yapmış bir isim olarak House MD'de karşımıza çıksa şaşırmayız.

House, "Aynı şehirde nefes almak bile bana yetiyor" der mi?

Ha ama Kutsi'nin pembe dizi tadındaki 'Grey's Anatomy'den, medikal dramanın hakkını veren 'House MD' gibi ciddi ve kara mizah odaklı bir diziye transferi, hatta bunun ihtimali bile House MD'nin yerli versiyonunun itibarını zedeleyebilir. Çünkü 'House MD'nin meselesi aşk, aile gibi standart şeyler değil.

Şahsen, yerli Dr. House'un, o çılgın doktor karakterinin 'Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor' romantizminde bir isim tarafından canlandırılmasını kabullenemem.

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