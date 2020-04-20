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Ünlü doktor koronavirüsten hayatını kaybetti
Denizli'nin tanınmış isimlerinden, 'veteran' kategorisinde katıldığı koşularda birçok madalya kazanan Ürolog Opr. Dr. Cemal Özkan (74), korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Ünlü doktor koronavirüsten hayatını kaybetti
20 Nisan 2020 15:59 - Haber7.com
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Acıpayam Devlet Hastanesi'nden bir süre önce emekli olan, Ürolog Opr. Dr. Cemal Özkan, 20 gün önce rahatsızlanınca Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Özkan'da, yapılan muayene, tahlil ve testlerin sonucunda 'Kovid-19' teşhis edildi. Korona virüs tedavisine başlanan Özkan, meslektaşlarının tüm çabalarına rağmen bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Her gün aksatmadan 15 kilometre koşan, katıldığı master’lar atletizm yarışlarında birçok madalya kazanan, en son katıldığı koşularda 5 bin ve 10 bin metre kategorisinde Türkiye şampiyonluğu bulunan Cemal Özkan'ın ölümü, yakınları, meslektaşları ve sevenlerini üzdü.

Anahtar Kelimeler:

cemal ozkan kovid-19 yasamini yitirdi

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