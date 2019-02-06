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Ünlü doktor, yoğun bakımda....
Türkiye'de spor hekimliği konusunda önemli başarılara imza atmış olan Dr.Bülent Zeren'in yaşadığı bir rahatsızlık sonucu özel bir hastanede yoğun bakımda olduğu öğrenildi
Ünlü doktor, yoğun bakımda....
06 Şubat 2019 -
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Spor hekimliği konusunda duayen isim Dr.Bülent Zeren, bir çok fulbolcunun sağlığıyla ilgili önemli girişimlere imza attı. Karşıyaka Spor Kulübünden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Kulübümüzün önemli isimlerinden, Türk sporuna büyük katkılarda bulunmuş ve sporcu sağlığı konusunda ülkemizin önde gelen cerrahlarından biri olan Dr. Bülent Zeren'in yoğun bakıma alındığını üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.
Karşıyaka Spor Kulübü olarak Sayın Zeren'e acil şifalar diliyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşması ve aramıza dönmesi dileğiyle...

Anahtar Kelimeler:

bulent zeren spor hekimligi

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