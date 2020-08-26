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Ünlü estetik doktoru Doç. Dr. Hayati Akbaş koronavirüse yakalandı
Ünlü Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, koronavirüse yakalandı. Akbaş, sonucunun pozitif olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Ünlü estetik doktoru Doç. Dr. Hayati Akbaş koronavirüse yakalandı
26 Ağustos 2020 08:58 - Cumhuriyet
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Ünlü Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı  Doç. Dr. Hayati Akbaş yüksek ateş, kuru öksürük, yorgunluk ve kas eklem ağrıları nedeniyle Covid-19 testi yaptırdığını, sonucunun pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.

"ASLA BANA BİR ŞEY OLMAZ DEMEYELİM"
Yaptırdığı Covid- 19 test sonucunda pozitif çıktığını Instagram hesabından duyuran Dr. Hayati Akbaş şunları söyledi:

"Çok değerli takipçilerim arkadaşlarım. Bugüne kadar sizler ile sadece mesleki tecrübelerimi değil, hayatın farklı yönlerini, üzüntülerimi sevinçlerimi de paylaştım. Cumartesi akşam başlayan yüksek ateş, Kuru öksürük,yorgunluk, kas eklem ağrıları nedeniyle pazar günü Covid19 testi yaptırdım. Sonuç 3 saat önce pozitif olarak geldi. Tüm dünyayı kasıp kavuran korona bana da ulaştı. Doktor arkadaşlarım gerekli tetkikleri yaptılar. Akciğer tomografisi yaptılar ve şükür tomografi temiz çıktı. Biraz önce OMÜ Tıp Fakültesi Kovid Polikliniği Dr. Mustafa Bey ile bu pozu verdik. Hocam, 'inanıyorum kısa sürede iyileşip aramıza katılacaksın' anlamında parmak işaretini gösterdi. Teşekkürler sevgili doktorum dedim ve korona pozitif olduğumu henüz öğrendiğimde aldığımız bu kare takipçilerim ile paylaşıma değer hem de bana moral olur dedim. Lütfen hepimiz korona konusunda daha dikkatli olalım, sağlık otoritelerimizin önerilerini dikkate alalım ve asla bana bir şey olmaz demeyelim. Yaşadığım süreci ve korona ile ilgili deneyimlerini yaşadıklarını sağlığım elverdiği ölçüde siz değerli takipçilerim ile paylaşacağım. İnşallah tablo kötüye gitmez ve tez zamanda hayata kaldığımız yerden başlarız."

Anahtar Kelimeler:

covid- 19 doc dr hayati akbas yuksek ates kuru oksuruk yorgunluk

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