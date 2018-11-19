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Ünlü ismin ablasından açıklama: '30 yıllık cerrahi hayatımda rastlamadığım bir yaralanma'
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sağplık durumu ile ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Yeşim Erbil " 30 yıllık cerrahi hayatımda rastlamadığım bir yaralanma" ifadesini kullandı
Ünlü ismin ablasından açıklama: '30 yıllık cerrahi hayatımda rastlamadığım bir yaralanma'
19 Kasım 2018 -
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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil 'in hekim ablası Prof. Dr. Yeşim Erbil 4 gün önce yaptığı açıklamada "banyoda düşüp üç kaburgası kırılmış. Göğüs boşluğuna çok fazla miktarda kanama olmuş. Kanama devam edince ameliyata alındı ve kanayan damar bulunup durduruldu. Yoğun bakımda yatıyor. Kaburga kırıkları çok ağrı yapar. Nefes alırken bile çok ağrı olur. Bu nedenle bir süre orada kalacak. Haftaya kaburga kırıklarına müdahale edilecek"  demişti. 

"Dua etmenizi rica ediyoruz"

Abla Erbil dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise şunları paylaştı:

"Bir kaburga kırığından bu nasıl olur diye düşünenler var haklı olarak. Kaburga kırıkları genellikle sadece ağrı yapar sonra da sorunsuz iyileşir. Az bir bölümü akciğere batar biraz kanama yapar akciğer söner. Hemen ufak bir müdahale yapılır hasta kısa sürede taburcu edilir. Abimin kaburga kırığı farklı. 30 yıllık cerrahi hayatımda rastlamadığım bir yaralanma. 7.5 litre kanama ardından 41 ünite kan ve kan ürünü verdirecek kadar sistemi bozan bir travma. Vücudun en önemli dev organı endoteldir. Endotel tüm damarların iç yüzeyini kaplar ve genişliği bir futbol sahası büyüklüğündedir. Böyle büyük travmalarda veya hastalıklarda endotel tabakasından milyarlarca madde salgılanır. Bunlar organlara zarar verir. En çok akciğer ve böbrek zarar görür. Abimde de akciğer en fazla zararı gören organ. Solunum cihazı ile kandaki oksijen miktarı ayarlanabiliyor. Süre uzadıkça infeksiyon riski de artıyor tabi. 17 yıllık kaçış sendromu hastalığı onda belli hasarlar yaratmış olmalı ki, tedavi süreci çok ama çok zorlu geçiyor. Bu durumda kimse gün veremez çünkü çok komplike bir durum. Fazlası işe herşey yapılıyor. Aile olarak tüm doktorlarına ve çalışanlara teşekkür ediyoruz. Henüz sizinle paylaşabileceğimiz olumlu bir gelişme yok. Yoğun Bakım tedavileri bazen böyle uzayabilir. Allah çok büyük biz bekliyoruz ve dua ediyoruz. Sizlerden de dua etmenizi rica ediyoruz. "

Anahtar Kelimeler:

mehmet ali erbil prof dr yesim erbil

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