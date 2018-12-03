Ünlü jinekologun 'cinsel saldırı suçundan' 25 yıla kadar hapsi isteniyor

Geçtiğimiz günlerde iki genç kadın, yaşadıkları rahatsızlık sebebiyle ünlü jinekolog Profesör Doktor Fecri Sevilen'in İstanbul Nişantaşı'nda bulunan özel muayenehanesine gitti. İddiaya göre, Sevilen, kadın hastalarından birisini tedavi etmek için, cinsel saldırı niteliği taşıyan hareketlerde bulundu. Yaşadıklarını tedavinin bir parçası olmadığını fark eden kadın, Doktor Sevilen'in bir de özel bölgelerini fotoğrafladığını gördü. Doktorun yaptıklarını muayenenin bir parçası olduğunu belirtmesi ardından genç kadın, yaşadıklarını kendisinden sonra muayene olmak için içeri giren arkadaşına anlattı. İki arkadaş, Doktor tarafından taciz edildiğini düşünmeye başladıktan bir müddet sonra, kadınların birine, Fecri Sevilen tarafından muayene sırasında yaşanan eylemlerin anlatıldığı mesajlar geldi.

HASTAYA CİNSEL SALDIRI

Sabah Gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre; tedavi olmak amacıyla gittikleri doktor tarafından tacize uğradıklarını fark eden iki arkadaş, mesajlar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. İki kadının şikayeti sonrası Fecri Sevilen, gözaltına alındı ve ifadesine başvuruldu. Ünlü jinekolog, 44 yıllık hekim olduğunu, 38 yıldır öğretim üyeliği yaptığını vurgulayarak suçlamaları kabul etmedi. Kadınların şikâyet ettikleri davranışların tedavinin bir gereği olduğunu öne süren Sevilen, hastalara gönderdiği özel mesajların ise tüm hastalarıyla yaşadığı bir durum olduğunu söyledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İfadesi ardından tutuklanma talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Sevilen, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu tarafından doktor Sevilen hakkında dava açıldı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Doktor Sevilen'in iki kadın hastasıyla özel olarak ilgilenmesi, tedavi sırasında kadınlara video izletip, sonrasında yaptığı eylemlerin cinsel saldırı boyutunda olduğu anlatıldı. İddianamede iki kadının, Sevilen'e iftira atmaları için bir husumetin ve herhangi bir nedenin bulunmadığı, Sevilen'in muayene sonrası iki kadından ücret almaması ve iki kadının yaşadığı saldırının, birbirlerini teyit eder nitelikte olduğu belirtildi. Ayrıca, profesörün kadın hastalarına gönderdiği mesajlara yer verildi.

AĞIR CEZADA YARGILANACAK

Sevilen'in, tedavi için muayenehanesine gelen ve muayene sırasında beden ve ruh bakımından kendilerini savunamayacak durumda olan iki kadını, nüfuzu kötüye kullanarak cinsel saldırıda bulunduğu ve kadınlardan birinin mahrem fotoğrafını çekerek özel hayatını ifşa ettiği anlatılan iddianamede, Jinekoloji Profesörü Fecri Sevilen'in 25 yıla kadar hapis cezası istendi. Sevilen, ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.