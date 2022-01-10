Ünlü komedyenden sağlıkta şiddet tepkisi: Hastanelere derhal X-Ray cihazı konulmalı!

Sağlıkçılara yönelik şiddet olaylarının ardı arkası kesilmiyor. Hakları elinden alınan doktorlar, bir taraftan hukuk mücadelesi verirken, bir taraftan da hasta ve hasta yakınlarının şiddetine maruz bırakılıyor.

"Hastanelere X-Ray cihazı konulmalı"

Ünlü komedyen Kaan Sekban da, sağlık emekçilerine yönelik bitmek bilmeyen şiddet olaylarına çok sert tepki gösterdi. Sekban, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Hastanelere derhal X-Ray cihazı konulmalı, şiddet uygulayanın sigortası iptal edilmeli" önerisinde bulundu.

"Yakında kimse gidecek doktor bulamayacak"

Sekban, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yakında kimse gidecek doktor bulamayacak. Sağlıkçıların zaten maddi şartları, özlük hakları malumken, bir de gördükleri muameleye ve uğradıkları şiddete karşı hiçbir güvenceleri olmaması rezalet. Hastanelere derhal X-Ray cihazı konmalı, şiddet uygulayanın sigortası iptal edilmeli."