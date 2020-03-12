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Ünlü oyuncu Tom Hanks ve karısı Koronavirüse yakalandığını açıkladı
Ünlü aktör Tom Hanks, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda eşi Rita Wilson ile birlikte Koronavirüs salgınına yakalandıklarını duyurdu.
Ünlü oyuncu Tom Hanks ve karısı Koronavirüse yakalandığını açıkladı
12 Mart 2020 - İHA
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Dünyaca ünlü Amerikalı aktör Tom Hanks, Instagram hesabından herkesi şoke eden bir paylaşımda bulundu. Hanks paylaşımında Elvis Presley'in hayatı hakkında bir film çekmek üzere gittiği Avustralya'da eşi Rita Wilson ile üzerlerinde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
 

Ünlü oyuncu karantina altına alınacağının da altını çizerek gelişmleri paylaşmaya devam edeceğini de yine sosyal medya üzerinden hayranlarına iletti. 

Anahtar Kelimeler:

tom hanks rita wilson koronavirus

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