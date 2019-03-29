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Ünlü oyuncu ve doktor kök hücre bağışına dikkat çekti: ‘Umut olun’
Oyuncu, yazar, yönetmen ve Doktor Ercan Kesal kök hücre bağışına dikkat çekmek için bir kısa film çekti. Kesal “Ancak birçok insanın çok istemesine rağmen bağış yapmaktan kaçındığını fark ettik. Bunun sebebi toplumdaki yanlış inanışlar.” diyerek kök hücre bağışı için donör olun mesajını verdi
Ünlü oyuncu ve doktor kök hücre bağışına dikkat çekti: ‘Umut olun’
29 Mart 2019 -
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Ercan Kesal tarafından sunulan videoda kök hücre nakli bekleyen Öykü Arin için başlatılan kampanyada yakalanan başarıya atıf yapılarak, birçok insanın istemesine rağmen donör olmaktan korktuğu belirtiliyor.  Videoda özellikle bu korkunun sebebinin yanlış inanışlar olduğu ve kök hücre naklinde hiçbir tehlike olmadığı vurgulanıyor.

İkinci kez bir AIDS hastası kök hücre nakliyle hastalığı atlatmış olabilir 

Umut olun ve asla vazgeçmeyin

Ercan Kesal'ın kök hücre bağışı için donör olun mesajı :

“Nakledilecek olan iliğiniz değil. Kök hücreniz. Bunun yolu da kan nakli.  Türkiye’de yalnızca 3 tüp kan vererek Avrupa’da tükürük vererek aday oluyorsunuz. Bu bilgi Uluslararası Veri Bankasında yıllarca hayat vereceği hastayı bekliyor.  Kesinlikle herhangi bir cerrahi işlem söz konusu değil. Hiçbir yan etkisi yok.  Tersine kök hücre naklinin son derece basit. Tehlikesiz. Acısız ve masrafsız olduğunu bilin ve herkese anlatın lütfen.

Haydi o zaman iş yerinde kahvede dernekte sendikada mahallede toplanın. En yakın Kızılay kan merkezine gidin. Kızılay’ın gezici kan bağışı aracını çağırın. Kök hücre bağışı yapın. Donör olun. Umut olun ve asla vazgeçmeyin.”  

Prof. Dr. Ercüment Ovalı: 'Bahsedilen şeylerin birçoğu kök hücre değil' 

 

Anahtar Kelimeler:

kok hucre oyku arin ercan kesal

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