Ünlü oyuncu ve doktor kök hücre bağışına dikkat çekti: ‘Umut olun’

Ercan Kesal tarafından sunulan videoda kök hücre nakli bekleyen Öykü Arin için başlatılan kampanyada yakalanan başarıya atıf yapılarak, birçok insanın istemesine rağmen donör olmaktan korktuğu belirtiliyor. Videoda özellikle bu korkunun sebebinin yanlış inanışlar olduğu ve kök hücre naklinde hiçbir tehlike olmadığı vurgulanıyor.

Umut olun ve asla vazgeçmeyin

Ercan Kesal'ın kök hücre bağışı için donör olun mesajı :

“Nakledilecek olan iliğiniz değil. Kök hücreniz. Bunun yolu da kan nakli. Türkiye’de yalnızca 3 tüp kan vererek Avrupa’da tükürük vererek aday oluyorsunuz. Bu bilgi Uluslararası Veri Bankasında yıllarca hayat vereceği hastayı bekliyor. Kesinlikle herhangi bir cerrahi işlem söz konusu değil. Hiçbir yan etkisi yok. Tersine kök hücre naklinin son derece basit. Tehlikesiz. Acısız ve masrafsız olduğunu bilin ve herkese anlatın lütfen.

Haydi o zaman iş yerinde kahvede dernekte sendikada mahallede toplanın. En yakın Kızılay kan merkezine gidin. Kızılay’ın gezici kan bağışı aracını çağırın. Kök hücre bağışı yapın. Donör olun. Umut olun ve asla vazgeçmeyin.”