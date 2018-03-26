Ünlü plastik cerraha yumruklu saldırı soruşturması

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre olay, 1 Aralık günü yaşandı. Ünlü estetik ve plastik cerrah F. D., Taksim'de bir özel hastanede çalışıyordu. 27 yaşındaki S. D. de aynı hastanenin hasta yöneticisiydi. F. D. bir hastaya liposuction ameliyatına girecekti. Fakat ameliyat saati gelmesine rağmen hasta hazır değildi. B2 ameliyathane katında bulunan S. D.'yi gören cerrah, hastanın akıbetini sordu. S. D. ise, ameliyathanede bir malzemenin eksik olduğunu, bu sebeple hastanın ameliyathanede olmadığını söyledi.

DOKTORUN YUMRUKLU SALDIRISINA UĞRADI, TEMİZLİK GÖREVLİLERİ KURTARDI

İddiaya göre genç kadının cevabı sonrası sinirlenen cerrah, S.D.'nin üzerine yürüyerek genç kadına hakaret içerikli sözler söyledi. Cerrahın yumruk darbelerinden genç kadını temizlik görevlileri kurtardı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

S.D'nin ihbarı sonrası savcılık tarafından soruşturma başlatıldı ve F. D'.'nin ifadesi alındı.

Cerrah, genç kadınla tartıştığını ifadesini doğruladı ancak hakaret ve darp etmediğini beyan etti.

Olay hakkında soruşturma devam ediyor.