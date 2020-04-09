Ünlü sunucu Burak Akkul korona virüsü yendi

Televizyonda hazırlayıp sunduğu ‘Çok Gezenti' programıyla bilinen ünlü sunucu Burak Akkul ile eşi Seda Akkul, bir süre önce korona virüs nedeniyle tedavi altına alınmışlardı.

Bir süredir yoğun bakımda tedavisi süren Burak Akkul, bugün sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşarak kendisinin ve eşi Seda Akkul'un korona virüsü yendiğini duyurdu. Akkul yaptığı paylaşımda, “20 gün yoğun bakımda uyutulmanın ardından servis odasındayım. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesinde Dr. Mehmet Altıntaş ve hastane ekibine bir süre daha emanetiz. Seda Akkul ile 2. Covid-19 negatif raporlarımızı aldık. Ben biraz daha güçlenince evimize döneceğiz” ifadelerine yer verdi.