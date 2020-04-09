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Ünlü sunucu Burak Akkul korona virüsü yendi
Korona virüs nedeniyle tedavi gören ünlü sunucu Burak Akkul hastalığı yendiğini duyurdu. Akkul hasta yatağından çektiği videoda "Yendim seni korona" diyerek hastalığı yendiği söyledi. Ayrıca Burak Akkul'un eşi Seda Akkul da videoda eşinden sonra söz alarak hastalığı yendiklerini duyurdu.
Ünlü sunucu Burak Akkul korona virüsü yendi
09 Nisan 2020 13:47 - İHA
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Televizyonda hazırlayıp sunduğu ‘Çok Gezenti' programıyla bilinen ünlü sunucu Burak Akkul ile eşi Seda Akkul, bir süre önce korona virüs nedeniyle tedavi altına alınmışlardı.

Bir süredir yoğun bakımda tedavisi süren Burak Akkul, bugün sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşarak kendisinin ve eşi Seda Akkul'un korona virüsü yendiğini duyurdu. Akkul yaptığı paylaşımda, “20 gün yoğun bakımda uyutulmanın ardından servis odasındayım. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesinde Dr. Mehmet Altıntaş ve hastane ekibine bir süre daha emanetiz. Seda Akkul ile 2. Covid-19 negatif raporlarımızı aldık. Ben biraz daha güçlenince evimize döneceğiz” ifadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:

burak akkul korona virus

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