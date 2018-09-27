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Ünlü sunucudan zayıflama çayı reklamlarına tepki: “Önermiyorum”
Ceyda Düvenci Günaydın Doktor programındaki görüntülerinin izinsiz kullanılmasına veryansın etti
Ünlü sunucudan zayıflama çayı reklamlarına tepki: “Önermiyorum”
27 Eylül 2018 - MEDİMAGAZİN
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Tv8 ekranlarında Günaydın Doktor programının sunuculuğunu yapan Ceyda Düvenci, daha önce konuk alarak işlediği zayıflama çayı ile ilgili görüntülerinin kullanılmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.  

Düvenci yaptığı paylaşımda sadece sunucu olarak konuklarına soru sorduğunu ve bu görüntülerin zayıflama çayı reklamında kullanılmasının izni dışında olduğunu kaydetti. Ünlü sunucu paylaşımında “ sağlıklı beslenme hayatıma duyduğunuz güven sebebi ile bu açıklamayı yapmak isterim ki ürün yüzü değilim ve önermiyorum” dedi. 

Takipçilerinden gelen yorumlarda “söyledikleriniz bizim için önemli. İyi ki bu bilgiyi paylaştınız” , “halkı bilinçlendirdiğiniz için teşekkürler” yorumları dikkat çekti. 

 

Anahtar Kelimeler:

ceyda duvenci zayflama cayi

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