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Ünlü tenisçi meme kanserine dikkat çekmek için mikrofonu eline aldı
Dünyaca ünlü ABD'li tenisçi Serena Williams, meme kanserine dikkat çekmek için sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Williams videoda, "I Touch Myself" isimli şarkıyı seslendirdi
Ünlü tenisçi meme kanserine dikkat çekmek için mikrofonu eline aldı
01 Ekim 2018 - Habertürk
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Ünlü tenisçi Serena Williams meme kanserine dikkat çekmek için sosyal medya hesabından bir video paylaştı.  

ABD'li tenisçi Williams'ın yarı çıplak olarak yayınladığı yeni videosunda elleriyle göğüslerini kapatarak Avustralyalı grup Divinyls'in "I Touch Myself" şarkısını söyledi. Kadınların meme kanserine karşı düzenli kontrol yaptırmaları gerektiğini vurguladı. 

Erken teşhisin önemini vurgulayan Williams, "Bu sorun dünyanın her yerinde her ırktan kadını etkileyebiliyor. Erken teşhis birçok hayat kurtarabilir. Bunu kadınlara hatırlatmak istedim umarım yardımcı olur." diye belirtti.   

"I Touch Myself" şarkısının sahibi olan Divinyls grubunun vokalisti Chrissy Amphlett'in meme kanseri yüzünden hayatını kaybetmiş olduğunu da hatırlattı.

Anahtar Kelimeler:

serena williams meme kanseri i touch myself

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7
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
01.10.2018 16:59:54
Ünlülerin halkı sağlık konusunda bilinçlendirme kampanyalarında boy göstermesi bir bakıma iyi. Diğer taraftan, bunu milleti panikletmeden ya da gereksiz girişimlere yönlendirmeden profosyenol sağlıkçıların kontrolüyle yapması daha uygun olur diye düşünüyorum.
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