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Ünlülerden hekimlere 14 Mart Tıp Bayramı mesajları!
Sanatçılar ve tanınmış kişiler sosyal medya hesaplarından 14 Mart Tıp Bayramına özel olarak mesajlar yayınladı.
Ünlülerden hekimlere 14 Mart Tıp Bayramı mesajları!
14 Mart 2022 18:19 - MEDİMAGAZİN
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İşte ünlülerden gelen 14 Mart Tıp Bayramı mesajları..

Cem Yılmaz: 

"Tüm hastaların 14 Mart Tıp Bayramını gönülden kutluyorum. Doktorlar ile ilgili bir şey söylemeyeceğim. Eğer hasta olmazsak doktor da olmaz lütfen hasta olmayalım. Eğer elele….ver…neyse"

Özgür Demirtaş:

"Tüm Doktorların ve Sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutluyorum. Çok daha iyi koşullarda çalışacağınız bir ülke diliyorum. Sizlere karşı yapılan şiddet adına ben bir vatandaş olarak üzülüyor ve utanıyorum.

Her meslek grubu kendi içinde özel ve önemli. Ancak Doktorlar ayrı bir noktada diye düşünüyorum. Yaptıkları iş özel. Kutsal bir meslek. Büyük bir saygıyı hak ediyorlar. Biz de bu saygıyı duymakla mükellefiz diye düşünüyorum."

Kaan Sekban:

Tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın tıp bayramını yürekten kutluyorum. Bi vatandaş olarak sadece bugün değil her zaman tüm gücümle, yapabileceğim ne varsa yanınızda olmaya, bilimin tarafında durmaya devam edeceğim. Ne yapsak hakkınız ödenmez, kıymetlimizsiniz,var olun.

Mert Fırat:

Her şeye rağmen azmini, heyecanını, meslek aşkını kaybetmeye, her fırsatta yardımımıza koşan, pandemi, tatil, bayram demeden çalışan, sınırları dahi tanımayan tüm Hekimlerimizin #14MartTıpBayramı Kutlu Olsun! Sizlere bir hayattan çok daha fazlasını borçluyuz…

Vedat Milor:

Sosyal medyada doktorların güzel yorum ve mesajlarına denk geliyorum. Bu kutsal meslek grubu tarafından sevildiğimi hissediyorum. Benim de kendilerine özel bir sevgi ve saygı beslediğimi bilmelerini isterim. Bu vesileyle tüm sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlarım.

Mabel Matiz:

Tüm doktorların ve sağlık çalışanlarının tıp bayramı kutlu olsun. Onlar bizim baş tacımız. #DoktorumunYanındayım

Ceylan Ertem:

Salgınlarda, savaşlarda, en zor günlerde her zaman güçlü ve sabırlı kalabilen, Hepimizin çilesini çeken tüm sağlık çalışanlarına bir kez daha teşekkür ederim. Umarım uykusuz kaldıkları, çocuklarından ayrı çalıştıkları tüm saatlerin karşılıkları verilir. #DoktorumunYanındayım

Ferhat Göçer:

Tüm sağlık emekçisi meslektaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun

Şahan Gökbakar:

Bugün Tıp bayramı...Haydi bugün tüm Türkiye genelinde bir gün süreyle doktorları darp etmeyi durduralım.Ya da illa darp edecekseniz, büyük bir buket çicek veya çikolata yaptırıp, acıtmayacak bir sekilde vurabilirsiniz. Böylece Bayramlarını ağız tadıyla kutlamış olurlar.. #14Mart

(Bu bir ironi tweetidir. Doktoralara uygulanan siddetin altı çizilmiştir.)

Genco Erkal:

Bir zamanlar şarkılarla, türkülerle, şiirlerle, coşkuyla kutlardık 14 Mart Tıp Bayramını, bir de bugün düştüğümüz şu duruma bakın. Enseyi karartmayalım, bunlar da geçer, direnen kazanır. Her daim başımızın üstündesiniz tüm hekimler ve sağlık emekçileri.

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