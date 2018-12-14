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Unutma oranlarına mercek tutan araştırma: Türkiye’de her 100 bin kişiden bin 192’si bunama hastası
Türkiye’de 1990 ile 2016 yılları arasında her 100 bin kişiden bin 192’sinin bunama hastalığına muzdarip olduğu anlaşıldı
Unutma oranlarına mercek tutan araştırma: Türkiye’de her 100 bin kişiden bin 192’si bunama hastası
14 Aralık 2018 - İHA
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Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, insanlardaki unutma oranıyla ilgili yapılan araştırma sonuçlarını inceledi. PRNet’in Moskova Ulusal Araştırma Üniversitesi Ekonomi Yüksekokulu verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’de her 100 bin kişiden bin 192’sinin bunama hastalığına muzdarip olduğu anlaşıldı. Böylelikle listenin başına yerleşen Türkiye’yi bin 37 vaka ile Brezilya’nın takip ettiği görüldü. Buna karşın listenin sonuna 397 vaka ile Nijerya’nın yerleştiği kaydedilirken, bu vakaların ortalama yüzde 70’ini Alzheimer hastalarının oluşturulduğu saptandı. 

PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Yıl içerisindeki haber adetleri incelendiğinde, Alzheimer başlığı altında 13 bin 691 yazılı basın haberinin medyada yansıma bulduğu tespit edildi. Geçtiğimiz yıllardaki haber adetleri kontrol edildiğinde ise, 2017 yılında 10 bin 202, 2016 yılında ise 8 bin 542 haberin yansıma olduğu görüldü. Son üç yılda haber adetlerinde yaşanan artışla beraber, medyanın da bu konuda farkındalık oluşturduğu tespit edildi. 

Anahtar Kelimeler:

alzheimer moskova ulusal arastirma

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