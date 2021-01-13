Üroloji uzmanı görevi başında darp edildi

Op. Dr. Kutsal Önal
Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli üroloji uzmanı Op. Dr. Kutsal Önal görev başındayken darp edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Amasya İl Sağlık Müdürlüğü, yapılan saldırıyı kınadı ve şu ifadelere yer verdi:
"Amasya İlimiz Merkezinde Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde; kendi uzmanlık polikliniğinde yaklaşık saat 15:00 civarında sağlık çalışanımız Üroloji Uzman Doktoru Op. Dr. K.Ö.'ın görevi başında darp edilmesi İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından büyük bir üzüntü ile karşılanmıştır."
"Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti sebebi ne olursa olsun asla kabul etmiyoruz." ifadelerini kullanan İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, saldırı olayının takipçisi olacaklarını bildirdi ve şu açıklamayı getirdi:
"Doktorumuz; yaşanan pandemi sırasında kendisi de ailesi ile birlikte Covid-19 hastalığı geçirmiş ve hemen polikliniğine dönerek halkımıza hizmet etmeye başlamıştır. Vatandaşlarımıza her türlü şartlarda hizmet sunma gayretiyle çalışan sağlık personelimizin bu gibi olaylara maruz kalması onur kırıcı, gönül kırıcı, üzüntü veren bir durumdur. Şifa veren ellere vefa gösterilmesi konusunda toplum bilincini artırmak için hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın fedakârca sürdürdükleri çalışmaları her fırsatta dile getireceğiz ve bu çirkin saldırının da sonuna kadar takipçisi olacağız.
Sağlık çalışanlarımıza karşı yapılan saldırıyı kınıyor ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."