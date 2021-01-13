Üroloji uzmanı görevi başında darp edildi

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli üroloji uzmanı Op. Dr. Kutsal Önal görev başındayken darp edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Amasya İl Sağlık Müdürlüğü, yapılan saldırıyı kınadı ve şu ifadelere yer verdi:

"Amasya İlimiz Merkezinde Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde; kendi uzmanlık polikliniğinde yaklaşık saat 15:00 civarında sağlık çalışanımız Üroloji Uzman Doktoru Op. Dr. K.Ö.'ın görevi başında darp edilmesi İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından büyük bir üzüntü ile karşılanmıştır."

"Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti sebebi ne olursa olsun asla kabul etmiyoruz." ifadelerini kullanan İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, saldırı olayının takipçisi olacaklarını bildirdi ve şu açıklamayı getirdi: