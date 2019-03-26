Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı: Eğitim ve Araştırma Hastanesinde artık pek çok yöntem uygulanabiliyor

Karahan, yaptığı açıklamada 2016 yılında Sağlık Bakanlığı ile Uşak Üniversitesi arasında imzalanan protokolle Uşak Devlet Hastanesi'nin Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne dönüştürüldüğünü, zaman içinde hastanede önemli değişimler gerçekleştiğini aktardı.

Uşak Üniversitesi'nde görevli 11 profesör, 5 doçent, 18 doktor öğretim üyesinin Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık hizmeti verdiğini kaydeden Karahan, ilde daha önce yapılamayan bir çok tedavinin artık yapılabilir hale geldiğini belirtti.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni uygulanmaya başlayan tedavi yöntemleri ile ilgili bilgi veren Karahan, şunları kaydetti:

"Artık hastanemizde ileri laporoskopi cerrahi işlemiyle kapalı bağırsak ameliyatları, kapalı mide fıtığı ameliyatları, kapalı böbrek bezi ameliyatları ve kadın doğum ameliyatları yapılabiliyor. Bunun yanı sıra girişimsel radyoloji yöntemiyle pek çok hastalığın biyopsi yapılmadan teşhisi sağlanıyor. Halk arasında köpek kisti olarak bilinen kistatik tedavisi, karın içindeki apselerin boşaltılması, safra yolu tıkanıklıklarının ameliyatsız açılması işlemleri yapılabiliyor. Birçok kanser hastasının tedavisi artık hastanemizde yapılabiliyor. İlimizde daha önce yapılmayan meme koruyucu kanser ameliyatı iki yıldır yapılıyor."

Meme kanseri ile ilgili yeni tıbbi yöntemlerin de hastanede uygulanmaya başladığını dile getiren Karahan şu bilgileri verdi:

"Geçmişte meme kanseri olan kadınlarımızda, memenin tamamı alınırken, frozen section (donuk kesi) uygulamasıyla memenin sadece tümörlü kısmı alınıyor, sağlam kısımlar bırakılarak, meme korunuyor. Bu yöntem hastanemizde artık uygulanıyor. Yine aynı yöntemin uygulamasıyla, mide, bağırsak, karaciğer gibi organlarda tümörler, kanserli doku bırakılmadan temizlenebiliyor."