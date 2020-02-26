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Uşak'ta Tayland'dan dönen bir kişide koronavirüs şüphesi
Tayland'dan tatilden dönen bir kişi, Kütahya'nın Simav ilçesindeki hastanede 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı. Hasta daha sonra Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi
Uşak'ta Tayland'dan dönen bir kişide koronavirüs şüphesi
26 Şubat 2020 - DHA
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UŞAK- Kütahya'nın Simav ilçesinde geçen günlerde Tayland'a tatil için giden 40-45 yaşlarında bir erkek, rahatsızlanınca gittiği ilçedeki hastanede 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı.

Hastanın gerekli sağlık kontrollerinin yapılması için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkileri, hastanede bulunan Plastik Cerrahi bölümünü boşaltarak Simav'dan gelecek hasta için karantina bölgesi oluşturdu. Tüm hasta ve hasta yakınlarına maske ve eldiven dağıtıldı. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından hastanın saat 13.00 sıralarında sevki yapıldı. Hasta ayakta, özel kıyafetli sağlık görevlileri eşliğinde ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Hastanın Uşak'ta yapılacak kontrollerinin ardından Sağlık Bakanlığı yetkilileri gözetiminde Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:

tayland koronavirus gozlem usak egitim ve arastirma hastanesi

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