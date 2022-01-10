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Üsküdar’da doktora darp! Akılalmaz gerekçe: Sağlık raporu vermedi
Üsküdar'da aile sağlık merkezine gelen bir çift iddiaya göre sağlık raporu vermediği gerekçesiyle aile hekimine saldırdı. Doktor Alparslan Kılıç, yaşanan olayı anlattı.
Üsküdar’da doktora darp! Akılalmaz gerekçe: Sağlık raporu vermedi
10 Ocak 2022 09:18 - DHA Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ
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Olay Doğancılar Aile Sağlık Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sağlık raporu almak için gelen çift, aile hekimi Alpaslan Kılıç'ın yanına gitti. Kılıç, hastanın başka bir yerde muayene olup test yaptırdığını ve rapor verme yetkisi olmadığını söyledi. Bunun üzerine Alpaslan Kılıç ile çift arasında tartışmaya çıktı. Hakaret ve küfür ettiği belirtilen çift, doktora saldırdı. Odada başlayan saldırı koridorda da devam etti.  Tekme ve yumruklu saldırıya uğrayan doktor kendini savunmaya çalıştı. 28 yıllık hekim Alpaslan Kılıç kendine saldıran çiftten şikayetçi oldu. Polisin yaptığı inceleme sonrası saldırganın koronavirüs testinin pozitif olduğu için izolasyonda olduğu belirlendi. İzolasyon sonrası çift hakkında işlem yapılacağı kaydedildi.

"Kovid testi verdiklerini ve muayene olduklarını söylediler"

Saldırıya uğrayan aile hekimi Alparslan Kılıç, "Geçen Perşembe günü, 6 Ocak'ta sabah 10.00 sıralarında iki kişi  odama girdi. Hastaneye gittiklerini, Kovid testi verdiklerini ve muayene olduklarını söylediler. Benden de rapor istediler. Ben de bu taleplerinin hukuki ve yasal olmadığını söyledim. Bunun üzerine ilgili kişi bana hakaret etti küfür etti. Ona odadan çıkmasını söyledim. Odadan çıkarken daha ağır küfürler etti. Bunun üzerine ben de o kapıya yöneldim. Ben kapıdayken koridordan koşarak gelip bana saldırdı. Bana yumrukla saldırdı. Ben de kendimi savunmak için karşı müdahalede bulundum. Daha sonra 'beyaz kod' verdim. Polis merkezini arayarak saldırganlardan şikayetçi oldum" dedi.

 

 

Anahtar Kelimeler:

aile hekimi kovid testi saglik raporu izolasyon darp

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People
2
1) Drokmen (Emekli hekim)
10.01.2022 16:02:23
Beyaz kod o kod bu kod derken öldürecekler bizi. Anlamsız efektif olmayan tedbirler. Neymiş güvenlik varmış. Çoğu torpilli, kendini korumaktan aciz. Bir keresinde güvenliği ben sakladım hastadan. Beni koruyacakmış!!! Bunlarıda gördüm.
Hastanede yalnızsınız. İşlerine gelince Sağlık ekip işi diyorlar ya, o da yalan. Başka sefere ekipin beni nasıl yarı yolda bıraktığını anlatırım.
Size geçmiş olsun demek dışında maalesef başka birşey yapamıyoruz.
People
1
2) Hakan (Dr)
10.01.2022 15:59:11
İş güvenliğim sağlanmadı diye hastaneye dava açmalısınız
People
19
3) doktor (baytar)
10.01.2022 12:55:15
bu ülkede el birliğiyle doktorları hastaların önüne attılar.
People
11
4) SERHAN (AİLE HEKİM)
10.01.2022 12:16:10
Bu memlekette hekimlik yapmak artık imkansız başta meslektaşların sana düşman bir de dışardan bu tür saldırılar ben bir hakime bir savcıya yada başka meslek guruplarına saldırı haberini hiç duymuyorum yeter artık ya artık mahvettiniz sistem diye birşey kalmadı...
People
39
5) Pre emekli cerrah (Tabip)
10.01.2022 10:32:21
Mesleğin başındaki arkadaşlarım ; ne yapın edin bu sistemin dışına çıkın.(yurt dışına mı çıkarsınız, muayenehane mi açarsınız birşey yapın)
Mesleğin sonlarındaki arkadaşlarım ;biran önce bu sistemin dışına çıkın.( emekli olun ,sonra bir daha düşünürsünüz)
Sistemde kalmak zorunda olan arkadaşlarım ,kendinizi ve ailenizi koruyun,önce zarar görmeyin,ilk fırsatını bulduğunuzda sistemin dışına çıkın.
People
31
6) dr (dr)
10.01.2022 09:54:14
Acilen yeni bir sağlıkta şiddet yasası çıkması şart. Bitirdiler, tükettiler hekimleri...
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