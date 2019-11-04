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Uyku Apnesini engelleyen yastık birinci geldi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve birçok Sivil Toplum kuruluşu desteği ile düzenlenen tekstil sektörünün en inovatif buluşması TechXtile Start-Up Challenge adlı yarışmada birincilik ödülünü Düzce Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun Şeyma Kaya ve Düzce Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümünden mezun Ümmügülsüm Torman aldı
Uyku Apnesini engelleyen yastık birinci geldi
04 Kasım 2019 - İHA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açılış konuşmaları ile başlayan etkinlik, tekstilde yeni teknoloji ve metotlarla, katma değerli ihracatın artırılması amacıyla düzenlendi. Binlerce başvurunun yer aldığı TechXtile Start-Up Challenge’ın son bölümünde, 1000’e yakın proje arasından finale kalan 13 proje yarıştı.

Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan yoğun değerlendirme sürecinin ardından finale kalan 13 start-up projesi arasından Düzce Teknopark’ta faaliyet yürüten MTA Medicaltex şirketinin ‘Uyku Apnesini Engelleyen Yastık’ projesi birinci seçildi. Birincilik ödülünü Düzce Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun Şeyma Kaya ve Sağlık Yönetimi bölümünden mezun Ümmügülsüm Torman aldı.

Dereceye Girenlere Önemli Ödüller

Yarışmada ilk 6 finalist, Bursa Teknik Üniversitesi Kuluçka Merkezi’nde 1 yıllık danışmanlık ve mentorluk, patent başvuru desteği, şirket kurma desteği ve şirkete 1 yıllık muhasebe desteği sağlama ile Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nden eğitim ve mentorluk alacak. Proje ikincisi ve üçüncüsüne, Almanya Techtextil Frankfurt Tekstil Fuarı’na katılım hakkı, proje birincisine ise Milano’da 10 gün sürecek Kuluçka ve Hızlandırıcı Program’a katılım hakkı sağlanacak.

Anahtar Kelimeler:

uyku apnesi duzce universitesi saglik yonetimi

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1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
04.11.2019 13:14:09
TEBRİK, GURUR, ÜMİT , BEKLENTİ.
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