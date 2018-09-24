Uyku tıbbındaki gelişmeler İstanbul'da uzmanları tarafından masaya yatırılıyor

Türk Uyku Tıbbı Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, insan hayatının yaklaşık üçte biri uykuda geçiyor. Bu uykunun kalitesi yaşamın tümünü, fiziksel ve psikolojik sağlığı doğrudan etkiliyor.

Yaklaşık 100 yıldır bilim insanları uykuyu bugünkü bilimsel anlamında ele alırken, uykuyla ilgili meraksa insanlık tarihi kadar eskiye dayanıyor. Son yıllarda hızla değişen çalışma ve yaşam biçimleri, yeme içme alışkanlıkları, teknolojinin insan hayatındaki yeri ve öneminin artması, nörolojik ve psikiyatrik hastalıklar konusundaki farkındalık, uykuyu her zamankinden daha dikkatle incelenmesi gereken bir olgu haline getiriyor.

Türk Uyku Tıbbı Derneği'nin her yıl düzenleyerek uyku ve uyku bozuklukları konusundaki yeni araştırmaları, tanı ve tedavi yöntemlerini masaya yatırdığı Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi'nin 19'uncusu, 26-30 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. Türkiye ve dünyadan bilim insanlarının katılacağı kongrede uyku, bilimsel veriler ve deneyimler ışığında tüm yönleriyle mercek altına alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Uyku Tıbbı Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Fuat Özgen, uyku bozukluklarının gün içinde işlevsellikte bozulmaya, birçok fiziksel ve ruhsal hastalığın artışına veya tedavi süreçlerinin aksamasına yol açtığını belirterek, "Nüfusumuzun yarısı uyku rahatsızlığından muztarip. Bu nedenle tıbbın her alanında uyku bozukluklarının da dikkate alınması ve değerlendirilmesi son derece önemli. Tüm ilgilileri, uyku konusundaki toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamasını umut ettiğimiz kongremize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

100'e yakın uyku bozukluğu ele alınacak

Kongrede, 100'e yakın uyku bozukluğunun güncel tanı kriterleri, klinik özellikleri ve tedavi yöntemlerinin ele alınacağını belirten Özgen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uyku, insanın, yoksunluğu karşısında en dayanaksız olduğu, kaçınılmaz ve önlenemez biçimde yerine konması gereken bir durum. Beynin istirahat ettiği basit bir süreç değil; aktif, kompleks ve dinamik bir süreç. Gerçek işlevi hala bilinmemesine rağmen, yemek ve içmek gibi yaşam için gerekli fizyolojik bir ihtiyaç olduğu tartışılmaz. Uykunun beynin birçok kısmı tarafından kontrol edilen çeşitli uykuya dalış, hafif, derin ve rüya uykusu evreleri gece boyunca tekrar eder ve her evrenin farklı fonksiyonları vardır. Sağlıklı bir uyku ancak tüm bu evrelerin yeterli sürelerde görülmesiyle sağlanabilir."

Uyku laboratuvarlarıyla ilgili son gelişmeler, tekniker ve teknisyenlerin mesleki sorunlarının tartışılacağı 6. Türk Uyku Tıbbı Teknisyenliği Kongresi'yla eş zamanlı düzenlenecek Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi'nde uykunun işlevleri, uykuda solunum ve hareket bozuklukları, çok uyuma ve uykusuzluk, havacılık tıbbında, çocuklarda, duygu durum değişimlerinde uyku bozuklukları, tanı ve tedavi yöntemleri ve akılcı ilaç kullanımı gibi konular ele alınacak.

Kongrede bilimsel programın yanı sıra, Polisomnografi (Uyku Testi) ile Uyku Hastalıkları Tanı ve Tedavi Kursu düzenlenecek, Uyku Tıbbı Yeterlilik Sınavı yapılacak. Kongreye nöroloji, göğüs hastalıkları, psikiyatri ve kulak-burun-boğaz ana bilim dallarının uzman hekimleri, tekniker ve teknisyenlerinden oluşan yaklaşık 200 sağlık çalışanı katılacak. Bilim insanları uyku konusundaki bilgi, deneyim, uygulama ve araştırmalarıyla kongreye katkı sunacak.

Havacılık tıbbında uyku bozuklukları

Genel nüfusun yüzde 3'ünü ileri derecede olumsuz etkileyen huzursuz bacaklar sendromu, ritmik hareket bozuklukları, bacak krampları ve periyodik bacak hareketleri gibi uykuyla ilişkili kinetik bozukluklar da Türk Uyku Tıbbı Derneği'nin geleneksel kongresinde değerlendirilecek.

Kongrenin önemli konu başlıklarından biri de havacılık tıbbında uyku bozuklukları olacak. Uçuş güvenliğini ve havacılık personelini ilgilendiren tıbbi konularda düzenlenecek oturumda, "havacılık tıbbında uyku apnesi sendromu", "havacılık tıbbında sirkadyen ritm bozuklukları", "havacılık tıbbında insomni" ve "havacılık tıbbında gündüz aşırı uykululuk, yorgunluk ve sonuçları" başlıklı bildiriler sunulacak.

Halkın yüzde 50'si uykusuzluktan yakınıyor

Türk Uyku Tıbbı Derneği uzmanlarına göre Türkiye'de halkın yaklaşık yüzde 50'si uykusuzluktan yakınıyor ve bir uyku rahatsızlığından şikayetçi. Ülke nüfusunun yüzde 10'u ise kronik diye bilinen uzun süreli yaşamını ileri derecede etkileyen uykusuzluk sorunu yaşıyor. Uykusuzluk vakalarında her geçen yıl artış gözleniyor. Ancak son 20 yılda uyku tıbbı teknolojisindeki gelişmeler kalitesiz ve az uykunun kader olmadığını gösteriyor. Davranışsal, tıbbi, medikal tanı ve tedavi yöntemleriyle uykusuzluk sorununa çözüm bulmak mümkün.

Uykuda solunum bozuklukları da çocuklardan yaşlılara kadar toplumun büyük kesiminin yaşam kalitesini ileri derecede olumsuz etkiliyor. Uyku apnesinin genel nüfusta görülme oranı yüzde 3 ile 4 iken çalışan nüfusta bu oran daha yüksek. Uyku apnesi hipertansiyon, kalp krizi ve felç gibi birçok hastalıkta artışa neden olabiliyor. Günümüzde kamu ve özel hastanelerde sayıları hızla artan uyku laboratuvarlarında gerçekleştirilen polisomnografi çalışmalarıyla her yıl çok sayıda uyku bozukluğu olan hastaya tanı konulup gerekli müdahaleyle sağlıklı uykuya kavuşmalarına yardımcı olunuyor.