Uyuşturucu bağımlılarına sıra dışı yöntem ile müdahale: Tıbbi eroin

Ancak kent yönetimi, uyuştucu ile polisiye mücadele yerine başka bir yöntem üzerine yoğunlaşıyor. Kentin yeni uyuşturucu ile mücadele planı, bağımlılara tıbbi eroin verilmesini de içeriyor.
Bu sıradışı yöntem, bağımlıların görünür olması üzerine yapılanıyor. Bu sayede aşırı doz vakalarına görünür oldukları için müdahale edilebiliyor ve ölümler engellenebiliyor.
BBC'den Jeremy Cooke, geçen yıl 1500 kişinin hayatını kaybettiği kentte yetkililer ve bağımlılar ile bu sıradışı yöntemi konuştu.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|10/01-11/01
|1. Ege Menopoz ve Osteoporoz Sempozyumu
|KADIN...
|İZMİ
|10/01-12/01
|5. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
|FİZİKSEL...
|İZMİ
|11/01-12/01
|5. Multidisipliner Tiroid Kanseri Sempozyumu
|ENDOKRİNO...
|ANKA
|11/01-12/01
|8. Adrenal Gonad ve Nöroendokrin Tümörler Sempozyumu
|TIBBİ...
|DENİ
|11/01-12/01
|Türk Oral İmplantoloji Derneği 30. Uluslar arası Bilimsel Kongresi
|DİŞ...
|İSTA
|11/01-13/01
|1.Çukurova IVF Günleri
|KADIN...
|ADAN
|12/01-13/01
|Estetik Plastik Cerrahi Derneği 23. Ulusal Kongresi
|PLASTİK,...
|İSTA