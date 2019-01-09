Uyuşturucu bağımlılarına sıra dışı yöntem ile müdahale: Tıbbi eroin

Ancak kent yönetimi, uyuştucu ile polisiye mücadele yerine başka bir yöntem üzerine yoğunlaşıyor. Kentin yeni uyuşturucu ile mücadele planı, bağımlılara tıbbi eroin verilmesini de içeriyor.

Bu sıradışı yöntem, bağımlıların görünür olması üzerine yapılanıyor. Bu sayede aşırı doz vakalarına görünür oldukları için müdahale edilebiliyor ve ölümler engellenebiliyor.

BBC'den Jeremy Cooke, geçen yıl 1500 kişinin hayatını kaybettiği kentte yetkililer ve bağımlılar ile bu sıradışı yöntemi konuştu.