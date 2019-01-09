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Uyuşturucu bağımlılarına sıra dışı yöntem ile müdahale: Tıbbi eroin
Kuzey Amerika, her geçen yıl daha da ölümcül bir hal alan bağımlılık salgını ile karşı karşıya. Kanada'nın üçüncü büyük şehri Vancouver'da da afyon türevi uyuşturucular ve özellikle fentanil bağımlılığı ile bir mücadele sürüyor
Uyuşturucu bağımlılarına sıra dışı yöntem ile müdahale: Tıbbi eroin
09 Ocak 2019 - BBC
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Ancak kent yönetimi, uyuştucu ile polisiye mücadele yerine başka bir yöntem üzerine yoğunlaşıyor. Kentin yeni uyuşturucu ile mücadele planı, bağımlılara tıbbi eroin verilmesini de içeriyor.

Bu sıradışı yöntem, bağımlıların görünür olması üzerine yapılanıyor. Bu sayede aşırı doz vakalarına görünür oldukları için müdahale edilebiliyor ve ölümler engellenebiliyor.

BBC'den Jeremy Cooke, geçen yıl 1500 kişinin hayatını kaybettiği kentte yetkililer ve bağımlılar ile bu sıradışı yöntemi konuştu.

Anahtar Kelimeler:

uyusturucu bagimliligi eroin tibbi eroin kuzey amerika

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People
0
1) Necdet Yeşilyurt Adana (Memur )
09.01.2019 16:56:59
Bağımlıları fert olarak ele alıp kişiye özel tedavi uygulanmalı. Zaaf bir hastalık...
People
11
2) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
09.01.2019 10:15:48

Sıradışı bir yöntem ifadesi bence uygun olmamış, Hollanda'dan gelen hastalarımda bile gördüğüm bu uygulama Avrupa'nın dört ülkesinde zaten standartta var. İnsanlar inanç sistemleriyle düzene sokulamazsa yerini mutlaka başka bir şey alır. Marks'ın " Din halkın afyonudur" sözünü bu kadar doğru çıkaracak bir haber olamazdı.
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