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Uyuşturucu ile yakalanan doktor: Psikolojik sorunlarım olduğu için kullanıyorum
Nazilli Devlet Hastanesi’nde çalışan doktor E. Ç narkotik polisinin 3 aylık takibinin ardından, aracındaki 60 bin liralık 71 gram metamfetamin maddesi ve hassas teraziyle yakalandı. E.Ç., adli kontrol şartıyla serbest kaldı
Uyuşturucu ile yakalanan doktor: Psikolojik sorunlarım olduğu için kullanıyorum

ARŞİV

25 Ekim 2019 - Yeni Asır
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Aydın'da Nazilli Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli doktor E.Ç.(35), aracında dünyanın en tehlikeli uyuşturucusu olarak tabir edilen piyasa değeri 60 bin liralık 71 gram metamfetamin, uyuşturucuyu tartmak için hassas terazi, 2 adet silah ve 18 adet fişekle yakalandı. Narkotik ekiplerinin 3 aydır takip ettiği Çakır, suçlamaları inkar etmesine rağmen, çıkarıldığı mahkemede 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan yargılanacak.

ÜÇ AYDIR TAKİP EDILIYORDU

Yeni Asır'da yer alan habere göre; Nazilli Devlet Hastanesi'nde üç yıldır pratisyen hekim olan bir çocuk annesi E.Ç, uyuşturucu sattığı iddiasıyla Aydın Narkotik Şube ekiplerince takibe alındı. Üç aydır telefonları dinlenen Çakır için narkotik ekipleri dün düğmeye bastı.

Doktor E.Ç. aracıyla, çocuğunun bakıcısı olduğu öğrenilen K.D. ile sevgilisi S.D. de 09 NF 004 plakalı araç ile Nazilli'den Aydın'a yola çıktılar. Aydın Narkotik Timleri, Efeler ilçesi Umurlu mahallesinde aracın önünü kesti. Narkotik köpekleriyle arama yapan polisler, E.Ç.'nin aracında 71 gram metamfetamin adı verilen uyuşturucu ile bunu tartmada kullanılan hassas teraziyi buldu. Diğer araçta ise 2 silah ve 18 fişek ele geçirildi.

Pratisyen hekim uyuşturucu madde ile yakalandı 

'SADECE KULLANIYORUM'

Emniyete getirilen doktor, bakıcı ve sevgilisi, suçlamaları kabul etmedi. Doktor E.Ç. uyuşturucuyu psikolojik sorunları olduğu için kullandığını söyledi. Bakıcı K.D. ile sevgilisi ise uyuşturucudan haberleri olmadığını iddia etti.

Çıkarıldıkları mahkemede Dr. E.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uyuşturucu satmaktan yargılanacak doktorun, metamfetamini sosyal medya üzerinden de pazarladığı ortaya çıktı. Van'da görev yaptığı dönemde uyuşturucuya geçit vermeyen Aydın Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Narkotik Şube ekibini başarısından dolayı kutladı.

 

Anahtar Kelimeler:

uyusturucu madde

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