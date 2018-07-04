SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Uyuşturucu kullanan gençten müdahaleye gelen sağlık çalışanına tekme...
Uyuşturucu madde kullandıktan sonra sızan gençleri gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekip, uyuşturucu komasına giren gençleri, su dökerek ayılttı. Ayılan gençlerden biri uyuşturucunun etkisiyle sağlık çalışanlarından birine tekme atmaya çalıştı. Ayakta durmakta zorlandığı görülen genç, tekme atmadan önce “Bir gelse var ya, yerle bir olursun” demesi ortaya ilginç görüntülerin çıkmasına sebep oldu
Uyuşturucu kullanan gençten müdahaleye gelen sağlık çalışanına tekme...
04 Temmuz 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz


Bursa’da uyuşturucu madde kullandıktan sonra sızan gençlerden biri, kendilerini ayıltan sağlık personeline tekme atmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

İHA'nın haberine göre, sosyal medyada hızla yayılan olay geçtiğimiz günlerde Bursa’da yaşandı. Uyuşturucu madde kullandıktan sonra sızan gençleri gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekip, uyuşturucu komasına giren gençleri, su dökerek ayılttı. Ayılan gençlerden biri uyuşturucunun etkisiyle sağlık çalışanlarından birine tekme atmaya çalıştı. Ayakta durmakta zorlandığı görülen genç, tekme atmadan önce “Bir gelse var ya, yerle bir olursun” demesi ortaya ilginç görüntülerin çıkmasına sebep oldu. Boşa atılan tekmenin ardından, gençler olay yerinden kaçarak kayboldu.

Anahtar Kelimeler:

saglikta siddet uyusturucu madde saglik calisani

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
MERSİN ECZANE erdoğan çolak tarsus devlet hastanesi ORDU İL SAĞLIK sağlık sen dr. ergun yanmazgazze indonesia hastanesimeme kanseri pfizersağlıkta şiddet uyuşturucu madde sağlık çalışanıpfizer ayse nur hananeldoktor evlilik ambulans 112 acil saglikAlaattin Çakıcı raporkawasaki cerrahpasa tip fakultesioperasyon hatay sahte muayeneAIDS HIV diyarbakir
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
06/07-08/078. Solunum ZirvesiGÖĞÜS...ARTV
12/07-15/07AVRASYA Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi 2018BESLENME...ANKA
07/09-09/091. Uluslararası Katılımlı Dental ve Oral Enfeksiyonlar KongresiDİŞ...SAKA
06/09-09/096. Uluslararası Ürojinekoloji KongresiKADIN...İSTA
08/09-09/09JİNEKOLOJİK MALİGNİTELER KURSUKADIN...İZMİ
14/09-15/09Genç Alerjistler ile Alerjide Yenilikler SempozyumuDERMATOLOJİİZMİ
13/09-16/092.Türkiye İnme AkademisiNÖROLOJİİSTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.