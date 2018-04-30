Uyuşturucu ticareti yapan acil doktoru yakalandı

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Aydıntepe Mahallesi'nde bir daireye uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda acil servis doktoru B.S. ve acil tıp teknisyeni S.S. isimli 2 şüpheli yakalandı. Dairede 130 kök dişi hint keneviri, 172 adet ecstasy uyuşturucu hap ile uyuşturucu imalatında kullanılan düzenekler ele geçirildi. Doktor B.S. tutuklanırken S.S. adli kontrolle serbest bırakıldı.

