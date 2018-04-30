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Uyuşturucu ticareti yapan acil doktoru yakalandı
Tuzla'da polisin bir daireye düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yapan acil doktoru yakalandı.
Uyuşturucu ticareti yapan acil doktoru yakalandı
30 Nisan 2018 -
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Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Aydıntepe Mahallesi'nde bir daireye uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda acil servis doktoru B.S. ve acil tıp teknisyeni S.S. isimli 2 şüpheli yakalandı. Dairede 130 kök dişi hint keneviri, 172 adet ecstasy uyuşturucu hap ile uyuşturucu imalatında kullanılan düzenekler ele geçirildi. Doktor B.S. tutuklanırken S.S. adli kontrolle serbest bırakıldı.
 

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guncel uyusturucu ticareti

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People
1
1) ömer hayyam (op.dr)
30.04.2018 21:04:13
Eee , şöyle gözümü bir kapatıp adamı 5 sn düşündüm....

acil doktoru...

kesin dayamışlardır 8 nöbeti...
1 nöbet = 24 saat aralıksız çalışma
300 - 400 giriş
hırlı hırsız tipler
bedava mezara cumburlop girecek olanlar...

sonra ay sonunda kuş kadar maaş

geçinmek için zorda kalıp yapmıştır...
birde birisi iteklemiş, küfretmiştir, amiride 3 kuruşa satmış, emeğine sahip çıkmamıştır...

geçinmek için, asistanken , bende kaçak nöbetler tutardım...

benim zamanım kötünün iyisiydi....şimdi bunlar normal normal !!!!
People
8
2) A (İ)
30.04.2018 10:47:06
nasıl ya??'!! Uyuşturucu ticareti ve satışı yapan acil doktoru mu??!!! Anam, ne günlere kaldık.
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