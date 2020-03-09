Uyuşturucuyla yakalanan hemşire tutuklandı

BOLU-Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı yol uygulamasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde narkotik köpeği 'Sezar' ile arama yapıldı. 'Sezar' aramada masaüstü bilgisayar monitörüne tepki verdi. Monitörün vidaları sökülerek açılmasıyla içerisinde 17 parça halinde 864 gram esrar ele geçirildi.
Devlet hastanesinde hemşirelik yapan araç sürücüsü Ö. Ç. gözaltına alındı. Dün adliyeye sevk edilen Ö. Ç., akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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|Etkinlik
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|Yer
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|16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
|PEDİATRİ
|BURS
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|15. Uludağ Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
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