Uzaktan eğitim 22 Ocak'a kadar sürecek, yarı yıl tatiline bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ilkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim 22 Ocak'a kadar devam edecek, yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek.

18 Aralık 2020 12:45 -