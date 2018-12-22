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Uzm. Dr. Süalp Palabıyık: Yılda yaklaşık 100 bin turist saç ektirmek için Türkiye'ye geliyor
Sağlık turizminin dünyada ve Türkiye'de hızla yükselen bir sektör konumunda olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Süalp Palabıyık, yılda yaklaşık 100 bin turistin saç ektirmek için Türkiye'ye geldiğini söyledi.
Uzm. Dr. Süalp Palabıyık: Yılda yaklaşık 100 bin turist saç ektirmek için Türkiye'ye geliyor
22 Aralık 2018 - İHA
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Medikal Estetik konusunda uluslararası çalışmaları bulunan Tıbbi Biyokimya Uzmanı Dr. Süalp Palabıyık, Dünya ve Türkiye'de sağlık turizmi konusunda açıklama yaptı. Türkiye'nin gerek tıbbi imkanları gerek uzman hekimleri ile Ortadoğu'dan Avrupa'ya bir çok ülke tarafından tercih edilir hale geldiğini belirten Dr. Palabıyık, "Dünya sıralamasında sağlık kalitesi açısından ilk beşte bulunan ülkemiz yabancı hastalar açısından bir cazibe merkezine dönüşmüştür. Sağlık turizmi ile ülke tanıtımına önemli katkıların, bu alanda erişebilirliği artırmaktadır" dedi. 

Türkiye'nin özellikle medikal turizmle beraber en fazla başvuru yapılan klinik branşlar arasında göz hastalıkları, diş tedavileri, estetik amaçlı girişimler, kardiyolojik işlemler, kalp cerrahisi, ortopedik girişimler ve onkoloji branşlarının ön plana çıktığını belirten Uzm. Dr. Süalp Palabıyık, bunun yanı sıra saç ekimi ve tüp bebek tedavilerinin de sıklıkla başvuru alan branşlar arasında olduğunu ifade etti. 

Kaliteli, hızlı ve güvenli tedaviler için geliyorlar 
Yılda yaklaşık 100 bin turistin saç ektirmek için Türkiye'ye geldiğini belirten Uzm. Dr. Süalp Palabıyık, "Yurt içi ve yurtdışı acentelerin doğru yönlendirmesi ile sektörün emin adımlarla büyümesi kaçınılmazdır ancak başarının sırrı mutlu hastalar. Sağlıkta güven varsa, talep kendiliğinden oluşuyor" diye konuştu. 

Dr. Palabıyık, "Amacımız öncelikle bölge ülkeleri olmak üzere, tüm dünyada kaliteli, hızlı, etkin sağlık hizmeti almak isteyenlerin taleplerini en başarılı bir şekilde karşılamaktır. İnsanların, kaliteli sağlık hizmetlerini, uygun fiyatlara almak istediklerini unutmamak lazım. Türkiye, birçok alanda sağlık hizmetleri ve başarılı sağlık çalışanlarıyla batılı ülkeden çok daha kaliteli sağlık hizmeti sunuyor. Ülkemiz sağlık turizminde önemli gelişme kaydediyor" dedi.

Anahtar Kelimeler:

saglik turizmi

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