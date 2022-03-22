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Uzman çavuş olayında alkışlı protestoya katıldığı belirlenen 25 kişi ifade verecek
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktor Tahir Tarımer'i (26) darbetmediği belirlenen Uzman Çavuş Ali Aladağlı'yı (32), taburcu olurken alkışla protesto eden, aralarında doktorların da olduğu 25 kişiyi belirledi. İdari soruşturmada protestoya katıldıkları belirlenenlerin ifadelerinin alınacağı bildirildi.
Uzman çavuş olayında alkışlı protestoya katıldığı belirlenen 25 kişi ifade verecek
22 Mart 2022 18:07 - DHA Cavit AKGÜN
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Yatağan Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Ali Aladağlı, 14 Mart'ta, saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Aladağlı, kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli doktor Tahir Tarımer ile tartıştı. Olaya hastanenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Tarımer, tartışmada Aladağlı tarafından darbedildiğini ileri sürdü. Vücudunda kızarıklık oluştuğunu ve gözlüğünün kırıldığını söyleyen Tarımer, darp raporu alıp Aladağlı'dan şikayetçi oldu. Ali Aladağlı da darp raporu aldı. Apandisit teşhisi konulan Aladağlı, ameliyat edildi.

'Sinirlenerek itip, boğazımı sıktı' iddiası

Doktor Tarımer, polisteki ifadesinde olay anını şöyle anlattı:

"Hasta, apandisit şüphesiyle Yatağan Devlet Hastanesi'nden sevk edildi. Ultrason çektirmek istediğini söyledi. Kendisine kan tahlili ve diğer tetkiklerin yapılmadan mümkün olmadığını anlattım. Evrakını alarak acil servisten ayrılmak istedi. Arkasından gidip, çıkış yapmasına izin vermedim. Sinirlenerek beni itip, boğazımı sıktı" dedi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki apandisit ameliyatının ardından genel cerrahi servisinden taburcu edilen Uzman Çavuş Ali Aladağlı, sağlık çalışanlarının, "Sen şiddet, darp, hakaret ettin. Biz seni tedavi ettik, taburcu ediyoruz" sloganları arasında alkışla protesto edildi. Ekip aracına bindirilen Aladağlı, ifadesi için Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü.

'İftiraya uğradım' deyip, şikayetçi oldu

Gözaltına alınan uzman çavuş Ali Aladağlı, polis merkezinde yeniden rahatsızlandı. İfadesi alınamayan Aladağlı, apandisit operasyonu olduğu bölgede şiddetli ağrı şikayetiyle polis ekiplerince Menteşe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanedeki tedavisinin ardından tekrar taburcu edilen Aladağlı, yeniden Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü. İfadesinde Aladağlı, burada asıl mağdurun kendisi olduğunu belirtip, "Sağlık çalışanına hakaret etmedim, fiziki müdahalede bulunmadım. Kamuoyunda haksız bir şekilde linç edildim ve iftiraya uğradım. Bu nedenle doktordan şikayetçiyim" dedi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aladağlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, tedbiren açığa alınan Aladağlı hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Görüntüler ortaya çıktı

Olayla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, saldırıya uğradığını ileri süren doktor Tarımer'in, evrakını masadaki görevlilerden alıp ayrılmak isteyen Uzman Çavuş Aladağlı'nın peşinden gidip ittiği, bu sırada da kayıp düşmesi yer aldı. Görüntülerin ardından hastane yönetimi doktor Tarımer hakkında idari soruşturma başlattı. Öte yandan Uzman Çavuş Aladağlı, doktor Tarımer hakkında kendisine iftira attığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tedbiren açığa alınan Aladağlı ise görevine iade edildi. Öte yandan Tarımer'in görev yaptığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin psikiyatri bölümünden 16 Mart'ta 10 günlük istirahat raporu aldığı, 25 Şubat'ta mesaisine başlayacağı belirtildi.

İdari soruşturma

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nin, olayla ilgili idari soruşturması ise sürüyor. Başhekim Doç. Dr. Turhan Togan'ın bizzat yürüttüğü soruşturma kapsamında hastanedeki güvenlik kamerası görüntüleri izlendi, alkışlı protesto gösterisine katılanlar belirlendi. Doktorların da arasında yer aldığı 25 sağlık çalışanının, bu hafta içinde savunmalarının alınmaya başlanacağı bildirildi.

'Whatsapp yazışmaları soruşturma dosyasına girdi'

Öte yandan hastanede görevli doktorların, WhatsApp grubundaki yazışmalar da soruşturma dosyasına girdi. Yazışmalarda, Aladağlı'nın kimlik bilgilerini paylaştıktan sonra 'Belleğimize kazına', 'Hastane kaydı bir daha yapılmamalı', 'Kimlik bilgileri ile dilekçe yazıp, şu gerekçe ile muayene etmek istemiyorum denilebilir. Böyle bir hakkınız var' ifadelerine yer verildiği ortaya çıktı.

Hastane yönetimi

Yazışmalarda, 'Şiddete karşı çıkmak, hastane yöneticilerinin görevi. Hekime işlenmiş bir suça tepkiyi belirtmek için neden yanımızda olmadıklarını gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum',  'Kesinlikle yönetim, böyle durumda en önde olmadı' ifadelerine yer verildiği de belirlendi. 

Anahtar Kelimeler:

mugla uzman cavus protesto tahir tarimer

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People
7
1) Yaşar Bülent (Doktor)
22.03.2022 19:19:26
Bu soruşturma neden yapılıyor, orada doktor şahsın vermediği resmi evrak olan dosyayı şiddet kullanmadan alıyor, sonra şahsın doktorun boğazına sarıldığı görülüyor,bu ne olursa olsun fiziksel şiddet değil mi?.Protesto edenler bunu protesto ediyor.Whatsapp grupları özel gruplar, herkes üye olamıyor, buradaki yazışmalar hangi hukuki gerekçe ile soruşturma konusu yapılıyor?Yazılanlarda suç teşkil eden bir şey yok,yönetimin hekimin yanında olmadığını yazmışlar.Herkes sussun konuşmasın mı isteniyor?.Yapılan bu soruşturmanın hukuki olduğu tartışılır.
People
8
2) DR Betül (Uz DR )
22.03.2022 18:56:31
Buradaki tüm meslektaşlarımla gurur duyuyorum, tam da hekime yakışır, seviyeli, mesafeli bir tepki, ne hakaret var ne saygısızlık, insanlar canı yanmasına rağmen tüm nezaketi ile sadece alkışlayarak tepki vermiş daha ne ?
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